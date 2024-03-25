Овечкину светит худший сезон по результативности. Сколько голов ему надо забить, чтобы это исправить

Сезон НХЛ-2023/24 является худшим для Овечкина по средней результативности

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports С очередным дублем подъехали новые цифры статистики.

Александр Овечкин принял активное участие в победе над «Виннипегом», оформив дубль в ворота Коннора Хеллибака. Команда, переехавшая в Канаду из Атланты, остается одним из самых любимых конкурентов российского снайпера. В матчах против «Трэшерз» и «Джетс» Ови набрал ровно 100 очков (больше только против «Каролины») и забросил 55 шайб (больше чем кому-либо).

Овечкин — главный противник в истории франшизы, базирующейся ныне в Виннипеге. Помимо него более 70 баллов набрали только две легенды «Тампы» — Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье. По голам Александр существенно опережает и завершившего карьеру Лекавалье (34) и продолжающего выступать за «молний» Стивена Стэмкоса (32).

Овечкин, забивший за последние восемь дней восемь голов, существенно приблизился к главной цели своей карьеры — рекорду Уэйна Гретцки. Теперь российского и канадского форвардов разделяют всего 46 точных бросков.

Для капитана «Вашингтона» нынешний сезон остается худшим по средней результативности — 0,39 гола за игру. Чуть лучшие цифры Овечкин демонстрировал в чемпионатах-2016/17 (0,40) и -2010/11 (0,41). При этом Александр уже превзошел собственный антирекорд (24 гола), пришедшийся на укороченный сезон-2020/21, в самом слабом из полных чемпионатов (2010/11) Ови отличился 32 раза.

Овечкин в третий раз за неделю и 142-й в карьере завершил игру с двумя голами в активе. Кроме этого, на счету Александра Великого 26 хет-триков и четыре покера. По общему числу матчей с двумя и более шайбами Ови — тоже второй в истории. Выше, естественно, Гретцки, на счету которого 189 мультирезультативных встреч.

С пятью дублями в нынешнем сезоне Овечкин делит 22-е место с несколькими хоккеистами, среди которых есть и Валерий Ничушкин. Больше дублей оформили Кирилл Капризов, Артемий Панарин и делящий второе место в лиге Никита Кучеров. С огромным отрывом в рейтинге лидирует Остон Мэттьюс, добавивший к шести хет-трикам десять дублей.

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