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Футбол

Овечкину светит худший сезон по результативности. Сколько голов ему надо забить, чтобы это исправить

Сезон НХЛ-2023/24 является худшим для Овечкина по средней результативности

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports С очередным дублем подъехали новые цифры статистики.

Александр Овечкин принял активное участие в победе над «Виннипегом», оформив дубль в ворота Коннора Хеллибака. Команда, переехавшая в Канаду из Атланты, остается одним из самых любимых конкурентов российского снайпера. В матчах против «Трэшерз» и «Джетс» Ови набрал ровно 100 очков (больше только против «Каролины») и забросил 55 шайб (больше чем кому-либо).

Овечкину светит худший сезон по результативности. Сколько голов ему надо забить, чтобы это исправить

Овечкин — главный противник в истории франшизы, базирующейся ныне в Виннипеге. Помимо него более 70 баллов набрали только две легенды «Тампы» — Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье. По голам Александр существенно опережает и завершившего карьеру Лекавалье (34) и продолжающего выступать за «молний» Стивена Стэмкоса (32).

Овечкину светит худший сезон по результативности. Сколько голов ему надо забить, чтобы это исправить

Овечкин, забивший за последние восемь дней восемь голов, существенно приблизился к главной цели своей карьеры — рекорду Уэйна Гретцки. Теперь российского и канадского форвардов разделяют всего 46 точных бросков.

Овечкину светит худший сезон по результативности. Сколько голов ему надо забить, чтобы это исправить

Для капитана «Вашингтона» нынешний сезон остается худшим по средней результативности — 0,39 гола за игру. Чуть лучшие цифры Овечкин демонстрировал в чемпионатах-2016/17 (0,40) и -2010/11 (0,41). При этом Александр уже превзошел собственный антирекорд (24 гола), пришедшийся на укороченный сезон-2020/21, в самом слабом из полных чемпионатов (2010/11) Ови отличился 32 раза.

Овечкину светит худший сезон по результативности. Сколько голов ему надо забить, чтобы это исправить

Овечкин в третий раз за неделю и 142-й в карьере завершил игру с двумя голами в активе. Кроме этого, на счету Александра Великого 26 хет-триков и четыре покера. По общему числу матчей с двумя и более шайбами Ови — тоже второй в истории. Выше, естественно, Гретцки, на счету которого 189 мультирезультативных встреч.

Овечкину светит худший сезон по результативности. Сколько голов ему надо забить, чтобы это исправить

С пятью дублями в нынешнем сезоне Овечкин делит 22-е место с несколькими хоккеистами, среди которых есть и Валерий Ничушкин. Больше дублей оформили Кирилл Капризов, Артемий Панарин и делящий второе место в лиге Никита Кучеров. С огромным отрывом в рейтинге лидирует Остон Мэттьюс, добавивший к шести хет-трикам десять дублей.

Овечкину светит худший сезон по результативности. Сколько голов ему надо забить, чтобы это исправить

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