Футбол

Текстовая онлайн-трансляция церемонии вручения Золотого мяча 2025 (обновляется)

    • В понедельник, 22 сентября 2025 года, состоится церемония вручения индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч". Организаторы награждения – "France Football". На этой церемонии будут определять лучшего футболиста по итогам сезона 2024/25.

    • На награду претендуют Усман Дембеле ("ПСЖ"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и многие другие футболисты. В отличие от прошлого года, среди номинантов нет украинцев. Напомним, что год назад на награду претендовал Артем Довбик, который сейчас защищает цвета "Ромы".

    Церемония начнется в 21:00 по киевскому времени. Результаты будут объявляться от самого низкого места до победителя в порядке возрастания. В этой текстовой трансляции – все главные новости этого исторического вечера.

    ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

    20:23. Объявлены следующие 5 мест в итоговом голосовании за Золотой мяч 2025 года:

  • 15 — Виктор Дьокереш
  • 14 — Дезире Дуэ
  • 13 — Харри Кейн
  • 12 — Хвича Кварацхелия
  • 11 — Педри

    • 19:37. Еще пятерка мест, которые заняли игроки в финальном голосовании на главную награду вечера:

  • 20 – Лаутаро Мартинес
  • 19 — Жоау Невеш
  • 18 — Скотт Мактоминей
  • 17 — Роберт Левандовский
  • 16 — Винисиус Жуниор

    • 19:28. Объявлена следующая пятерка мест, которые заняли игроки в финальном голосовании на Золотой мяч:

  • 25 — Дензел Дюмфрис
  • 24 — Фабиан Руис
  • 23 — Джуд Беллингем
  • 22 — Алексис Мак Аллистер
  • 21 — Серу Гирасси

    • 19:15. Стало известно, что пятеро игроков "ПСЖ" и Луис Энрике не будут присутствовать на церемонии Золотого мяча. Впрочем, не стоит искать здесь какой-то скандал, причина очень банальна: парижане будут играть свой матч против "Марселя" в это время.

    18:53. Начали объявлять финальные места, которые заняли игроки в голосовании на Золотой мяч:

  • 30 — Майкл Олисе
  • 29 — Флориан Вирц
  • 28 — Вирджил ван Дейк
  • 27 — Деклан Райс
  • 26 — Эрлинг Холанд

    • 18:30. Среди наград, которые сегодня будут вручаться, вот полный список:

  • Тренер года в женском футболе;
  • Тренер года в мужском футболе;
  • Лучший женский клуб года;
  • Лучший мужской клуб года;
  • Награда Сократеса (награда за внефутбольную деятельность);
  • Трофей Герда Мюллера (самый результативный игрок года);
  • Трофей Яшина (лучший вратарь) среди женщин;
  • Трофей Яшина (лучший вратарь) среди мужчин;
  • Трофей Копа (лучший молодой игрок) среди женщин;
  • Трофей Копа (лучший молодой игрок) среди мужчин;
  • Золотой мяч среди женщин;
  • Золотой мяч среди мужчин.

    • 18:20. Напомним, что France Football ранее объявил список из 30 претендентов на Золотой мяч 2025 года, перед вами полный список:

  • Джуд Беллингем ("Реал")
  • Усман Дембеле ("ПСЖ")
  • Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити"/"ПСЖ")
  • Дезире Дуэ ("ПСЖ")
  • Дензел Дюмфрис ("Интер")
  • Серу Гирасси ("Боруссия" Д)
  • Виктор Дьокереш ("Спортинг"/"Арсенал")
  • Эрлинг Голанд ("Манчестер Сити")
  • Ашраф Хакими ("ПСЖ")
  • Харри Кейн ("Бавария")
  • Хвича Кварацхелия ("ПСЖ")
  • Роберт Левандовски ("Барселона")
  • Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль")
  • Лаутаро Мартинес ("Интер")
  • Килиан Мбаппе ("Реал")
  • Скотт МакТоминей ("Наполи")
  • Нуну Мендеш ("ПСЖ")
  • Жоау Невеш ("ПСЖ")
  • Майкл Олисе ("Бавария")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Педри ("Барселона")
  • Рафинья ("Барселона")
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Фабиан Руис ("ПСЖ")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • Винисиус Жуниор ("Реал")
  • Витинья ("ПСЖ")
  • Флориан Вирц ("Байер"/"Ливерпуль")
  • Ламин Ямал ("Барселона")

