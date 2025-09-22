Текстовая онлайн-трансляция церемонии вручения Золотого мяча 2025 (обновляется)

В понедельник, 22 сентября 2025 года, состоится церемония вручения индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч". Организаторы награждения – "France Football". На этой церемонии будут определять лучшего футболиста по итогам сезона 2024/25.

На награду претендуют Усман Дембеле ("ПСЖ"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и многие другие футболисты. В отличие от прошлого года, среди номинантов нет украинцев. Напомним, что год назад на награду претендовал Артем Довбик, который сейчас защищает цвета "Ромы".

Церемония начнется в 21:00 по киевскому времени. Результаты будут объявляться от самого низкого места до победителя в порядке возрастания. В этой текстовой трансляции – все главные новости этого исторического вечера.

ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

20:23. Объявлены следующие 5 мест в итоговом голосовании за Золотой мяч 2025 года:

15 — Виктор Дьокереш

14 — Дезире Дуэ

13 — Харри Кейн

12 — Хвича Кварацхелия

11 — Педри

19:37. Еще пятерка мест, которые заняли игроки в финальном голосовании на главную награду вечера:

20 – Лаутаро Мартинес

19 — Жоау Невеш

18 — Скотт Мактоминей

17 — Роберт Левандовский

16 — Винисиус Жуниор

19:28. Объявлена следующая пятерка мест, которые заняли игроки в финальном голосовании на Золотой мяч:

25 — Дензел Дюмфрис

24 — Фабиан Руис

23 — Джуд Беллингем

22 — Алексис Мак Аллистер

21 — Серу Гирасси

19:15. Стало известно, что пятеро игроков "ПСЖ" и Луис Энрике не будут присутствовать на церемонии Золотого мяча. Впрочем, не стоит искать здесь какой-то скандал, причина очень банальна: парижане будут играть свой матч против "Марселя" в это время.

18:53. Начали объявлять финальные места, которые заняли игроки в голосовании на Золотой мяч:

30 — Майкл Олисе

29 — Флориан Вирц

28 — Вирджил ван Дейк

27 — Деклан Райс

26 — Эрлинг Холанд

18:30. Среди наград, которые сегодня будут вручаться, вот полный список:

Тренер года в женском футболе;

Тренер года в мужском футболе;

Лучший женский клуб года;

Лучший мужской клуб года;

Награда Сократеса (награда за внефутбольную деятельность);

Трофей Герда Мюллера (самый результативный игрок года);

Трофей Яшина (лучший вратарь) среди женщин;

Трофей Яшина (лучший вратарь) среди мужчин;

Трофей Копа (лучший молодой игрок) среди женщин;

Трофей Копа (лучший молодой игрок) среди мужчин;

Золотой мяч среди женщин;

Золотой мяч среди мужчин.

18:20. Напомним, что France Football ранее объявил список из 30 претендентов на Золотой мяч 2025 года, перед вами полный список:

Джуд Беллингем ("Реал")

Усман Дембеле ("ПСЖ")

Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити"/"ПСЖ")

Дезире Дуэ ("ПСЖ")

Дензел Дюмфрис ("Интер")

Серу Гирасси ("Боруссия" Д)

Виктор Дьокереш ("Спортинг"/"Арсенал")

Эрлинг Голанд ("Манчестер Сити")

Ашраф Хакими ("ПСЖ")

Харри Кейн ("Бавария")

Хвича Кварацхелия ("ПСЖ")

Роберт Левандовски ("Барселона")

Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль")

Лаутаро Мартинес ("Интер")

Килиан Мбаппе ("Реал")

Скотт МакТоминей ("Наполи")

Нуну Мендеш ("ПСЖ")

Жоау Невеш ("ПСЖ")

Майкл Олисе ("Бавария")

Коул Палмер ("Челси")

Педри ("Барселона")

Рафинья ("Барселона")

Деклан Райс ("Арсенал")

Фабиан Руис ("ПСЖ")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Винисиус Жуниор ("Реал")

Витинья ("ПСЖ")

Флориан Вирц ("Байер"/"Ливерпуль")

Ламин Ямал ("Барселона")

