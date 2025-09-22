Снова за старое. Что (кто) трясет украинский хоккей

Фото Фионы Козак. Сергей Мазур / Анатолий Брезвин

Украинский хоккей снова трясет. Хорошо так. Потужно, как сейчас модно говорить. Впрочем, осень для этого вида спорта в нашем государстве уже привычное время повышенной сейсмической активности. Исключения были только осенью 2022-2023 годов. Но не потому, что на хозяйке царила идиллия. Все гораздо банальнее: это болезненно-амбициозное сообщество училось жить/выживать в условиях полномасштабной войны. В это время никто не понимал, на каком мы мире и бравые строители и зодчие самой быстрой в мире игры не исключение. Они адаптировались. Потратили на это два с половиной года. Вплоть до того, что сообразительно отстранили от хоккейных властей Георгия Зубко, которого назвали узурпатором. Однако прошел всего год и в недемократичности уже обвиняется преемник Георгия Юрьевича в должности президента Национальной федерации – кременчугский водочный магнат Сергей Мазур.

Борьба за украинский хоккей: обновление или попытка переворота?

Ошибается тот, кто думает, что все эти потрясения в украинском хоккее стихийны. За этим шапито стоит фигура опытного кукловода. Зовут его Анатолий Брезвин, старый номенклатурщик, который при президентстве Ющенко руководил Налоговой администрацией, а во время паханата Януковича стал за креатурой премьера Азарова председателем правления «Укргазбанка». Собственно, с тех пор, как Анатолий Иванович стал главным налоговиком, он с 2006-го и по декабрь 2020-го возглавлял Федерацию хоккея Украины. Принимал украинский хоккей Брезвин, когда национальная сборная играла в элитном эшелоне чемпионата мира. В последние же годы его правления команда чудом удерживалась в дивизионе 1В, третьем по силам.

2009-й. Брезвин в компании тогда еще не регионала Юрия Павленко открывает сейчас не действующий каток в Калуше

Собственно, с должности пять лет назад Брезвин ушел не от хорошей жизни. Хоккейное хозяйство Украины стремительно деградировало. Эффективность введенной Анатолием Ивановичем в 2007-м государственной программы «Хоккей Украины», согласно которой в каждом областном центре должен был появиться минимум один каток и не менее пяти хоккейных дворцов на все государство, выглядела сомнительной. До тех пор, пока в 2014-м не началась война, появилось лишь девять ледовых арен, точнее, каттков по стоимости арен, которые к тому же были построены не всегда в оптимальных местах.

Оазисом успеваемости на этом фоне выглядела созданная Борисом Колесниковым Украинская хоккейная лига. Успешность эта тоже была иллюзорна, ведь практически во всех командах УХЛ выступало более десятка в основном российских легионеров. Ситуация стала совсем критичной, когда ФХУ Брезвина с подачи УХЛ Колесникова ввела в национальном чемпионате возрастные ограничения – участие в соревнованиях могли принимать хоккеисты, не старше 25 лет. Соответственно, сотни украинских игроков были лишены права на профессию, в национальной сборной возник катастрофический дефицит кадров, а место украинцев в командах УХЛ заняли третьесортные кацапы.

Впрочем, Брезвина это не смущало. Долгое время он был с Колесниковым за одно. Более того, в связке с Борисом Викторовичем Анатолий Иванович создал своеобразный план «возрождения украинского хоккея», согласно которому к 2018 году сборная с десятью или более натурализованными хоккеистами вернется в топ-дивизион чемпионата мира и в первом послеолимпийском 2019-м Украина примет полноценный чемпионат мира. С финалом на «Кальмиус-Арене» в Донецке.

Однако война эти планы подкорректировала. «Кальмиус-Арены» не достроили, а москалей натурализовывали, но не теми темпами, которые планировались. Между Брезвиным и Колесниковым постепенно возник конфликт. Точнее, Анатолий Иванович очень не любит, когда безграничность его хоккейной власти и гениальность решений кто-то подвергает сомнению. Но это уже были реалии и, чтобы не допустить Колесникова с его людьми к руководству ФХУ, Брезвин вынул из рукава козырь в виде кандидатуры Георгия Зубко. Молодой бизнесмен завоевал себе репутацию благодаря тому, что создал все условия для роста хоккеистам 2000 года рождения, которых собрал в киевском «Беркуте» и довел до победы в дивизионе 1В юношеского чемпионата мира-2018 в Киеве. Кандидатура Зубко стала хорошей альтернативой ставленнику Колесникова Алексею Житнику, которого оппоненты в итоге даже полноценным кандидатом зарегистрировать не сумели. Брезвин при этом остался в ФХУ в должности почетного президента, с негласным правом последнего слова по большинству ключевых вопросов.

Зубко – Колесников – Брезвин

Но амбициозный и необычно как для управленцев украинского спорта дерзкий Зубко не стал марионеткой в руках Брезвина, как тот, очевидно, рассчитывал. Анатолия Ивановича устраивало, что Георгий Юрьевич не побоялся вступить с Колесниковым в открытую конфронтацию в интересах сборных. Это когда Борис Викторович не отпускал в национальные команды игроков своего клуба «Донбасс» и его сателлитов. Более того, благодаря содействию Брезвина жесткие санкции ФХУ Зубко в отношении всех нарушителей поддержала Международная федерация хоккея с другом Анатолия Ивановича Люком Тардифом во главе.

Но не могла Брезвина устраивать чрезмерная самостоятельность молодого руководителя Федерации. В частности, это касалось кадровых решений, например, отстранения от должности исполнительного директора ставленницы Анатолия Ивановича Александры Слатвицкой. Зубко становился все более независимым и минимизировал влияние на процессы людей старой закалки, оставшихся при ФХУ как наследство от старой команды.

Брезвин понимал, что его влияние на процессы минимизируется и несмотря на здравый смысл – при Зубко все национальные сборные совершили качественный прорыв, а национальный чемпионат в условиях полномасштабной войны выглядел привлекательным и боеспособным – в прошлом году летом затеял переворот. Карманный совет Федерации, который более чем на две трети укомплектован людьми Брезвина, созвал внеочередной отчетно-выборный конгресс, а ручные процентов на 88 делегаты избрали того президента, за которого агитировал Анатолий Иванович. Некоторые члены в порыве победоносного безумия даже предложили тогда проголосовать за то, чтобы оценить деятельность Зубко в должности как «ничтожную». Замечаний юриста, что это не соответствует языку официальной документации, никто не слушал.

Сентябрь 2024-го. Торжественный миг избрания Сергея Мазура президентом ФХУ. Тогда денег на дорогу в Кременчуг хватило всем

Новым президентом ФХУ стал Сергей Мазур, владелец клуба «Кременчуг», перед избранием официально ушедший с поста руководителя ХК. «Чтобы не возникало конфликта интересов». Дядя, как с уважением называют в хоккейных кругах Брезвина, снова победил. А те, чьими руками он достигал победы, раскрыли карманы широко, считая, что новый глава ФХУ будет раскидываться деньгами направо и налево так же щедро, как разливается «Житня сльоза» в вип-ложе (в простонародье – «аквариуме») кременчугского спорткомплекса «Айсберг». Зубко, видите ли, финансировать сумасшедшие проекты, высокопарно именовавшиеся поддержкой массового хоккея в регионах, не спешил. Потому и стал «узурпатором».

Однако, видимо, поэтому Мазур стал успешным бизнесменом, поскольку умеет считать деньги. А если где-то не разбирается сам, то помогает помощник – юрист Роман Медведев, по сути, сейчас теневой руководитель ФХУ. Источники в Федерации утверждают, что в начале своей каденции Сергей Мазур был немного шокирован. Ибо те, кто его подталкивал на должность, немного преувеличили. Преувеличили роль государства в финансировании деятельности ФХУ, функционировании сборных и проведении национального чемпионата. Оказалось, что значительную часть расходов Зубко покрывал из собственного или своих партнеров кармана. И эти суммы оказались слишком существенными. Говорят, что, погрузившись в эти реалии, господин Мазур в течение двух недель вообще не выходил на связь. Но в итоге осознал, что давать заднюю не по-пацански. И тоже стал тратить свои. На деятельность ФХУ, сборы национальных команд, на проведение национальных чемпионатов во всех возрастных категориях. Но не на сумасшедшие проекты.

И вот прошел год. Теперь уже глава специальной комиссии ФХУ Федор Грищев, к которому как к самой известной в нашем хоккее персоне обратился за комментарием сайт «Обозреватель», утверждает, что власть монополизировал Сергей Мазур. И что его действия «можно квалифицировать как рейдерские». А все потому, что Сергей Владимирович с помощью господина Медведева нашел в Уставе ФХУ пункт, что должности руководителей областных обособленных подразделений так же сменны, как и собственно должность президента ФХУ. И начал постепенно заменять людей Брезвина теми, кому доверяет сам. По состоянию на сегодняшний день сменилось руководство уже в 14-ти обособленных подразделениях. А значит, если Анатолий Иванович вздумает сменить главу Федерации по той же схеме, что изменил Зубко, ничего у него не получится.

Собственно, оттуда и все коллизии, которые в дозированных размерах попадают в информационный простой. Началось все с сообщения на официальных ресурсах ФХУ, что 16 сентября в Кременчуге должно состояться заседание совета Федерации, органа, укомплектованного людьми Брезвина еще больше, чем при каденции Зубко. Но ехать на Полтавщину большинство представителей не захотели.

«Решение руководителя нашей общественной организации Сергея Мазура о проведении заседания офлайн в городе Кременчуге лично для меня стало неожиданностью. Думаю, не только для меня. Ведь Совет Федерации представлен хоккейными функционерами из разных уголков Украины и, учитывая нынешние цены на топливо или билеты, подобные сборы в Кременчуге, мягко говоря, обошлись бы в копеечку», – жалуется в комментарии Xsport член Совета Федерации Евгений Грищенко.

В итоге эти обездоленные решили собраться в формате Zoom-конференции. Среди присоединенных оказался спортивный директор «Кременчуга» Александр Савицкий, кум Сергея Мазура. Самое забавное, что, поняв ошибку, господина Савицкого в ходе конференции, к которой, как оказалось, могли иметь доступ только избранные, отсоединили.

Александр Савицкий (в центре) принял участие в официальном конгрессе

А уже 19 сентября состоялось сразу два конгресса. Проходивший под председательством господина Мазура носил программный характер: «отчитались, заслушали, решили». «Также были рассмотрены другие важные вопросы деятельности Федерации», – многозначительно завершается новость на сайте ФХУ, наиболее интересной частью которой является вот это: «Одним из заключительных моментов заседания стало чествование почетного президента Анатолия Ивановича Брезвина за значительный вклад в развитие украинского хоккея. Его многолетний труд и преданность делу получили высокую оценку».

А Анатолий Иванович в то же время проводил в Конче-Заспе свой альтернативный конгресс. На который для солидности пригласил народного депутата от провластной фракции Георгия Мазурашу. Того самого, который внес на рассмотрение парламента рекордно большое количество отклоненных законопроектов, предлагал изменить слова национального гимна, а в собственных соцсетях борется с ТЦК с упорством, достойным московских пропагандистов.

Брезвин и Мазурашу на собрании в Конча-Заспе

Судя по размещенным господином Грищевым в Фейсбуке фотографий, на альтернативном собрании, кроме г-жи Слатвицкой, самого Грищева, многолетнего члена совета Федерации Андрея Бущана, отца и сына Грищенко и других винтиков системы Брезвина, присутствовали тренер ныне несуществующего украинского варианта «Киев Кэпиталз» Вадим Шахрайчук, наставник херсонского «Днепра» Константин Буценко, экс-тренер «Берсерков» Павел Легачев, владельцы существующего только на бумаге клуба «Тризуб» Геннадий и Евгений Зыки, хоккеист без клуба Максим Разумов, бывший игрок сборной Украины Виталий Семенченко, вечный революционер Владислав Макоревич, руководители киевского и запорожского обособленных подразделений Александр Ефимов и Олег Юдин, «обманутый» еще Зубком судейский специалист Сергей Дранговский и другие не такие именитые фигуры, которым болит украинский хоккей и Анатолий Иванович Брезвин в этом хоккее. Удивительно, но президента ФХУ дорогие делегаты на этот раз решили не переизбирать, но зачем-то избрали счетную комиссию, председателя и секретаря мероприятия, а также заслушали доклад председателя комиссии внутреннего аудита Грищева.

«После обсуждений и дискуссии был утвержден УСТАВ ВОО «Федерация хоккея Украины» в новой редакции», – радостно отчитывается в соцсетях Федор Грищев.

Перед фуршетом участники альтернативного конгресса сделали групповое фото

Будет ли эта история уже с учетом вроде бы нового устава, который явно уместнее писать капслоком, иметь продолжение, покажет время. Пока можно сказать, что на вчерашнем товарищеском матче между «Соколом» и «Кременчугом» на киевском катке АТЕК присутствовали господа Мазур и Медведев, которые о чем-то долго общались с… незамеченным на протяжении последнего года в жизнедеятельности украинского хоккея Георгием Зубко. Что бы это значило? Посмотрим. Пока по плану – 24 сентября старт национального Кубка в Одессе. В котором не будут играть «Кэпиталз», «Шторм» и в котором появился новый коллектив под названием «Одесщина». О сроках начала нового чемпионата и его участниках пока речь не идет. Зачем, если есть время?

И в заключение. Sport.ua поинтересовался у источников в ФХУ, что означает фраза о «чествовании почетного президента Анатолия Ивановича Брезвина за значительный вклад в развитие…» в официальной новости. Оказывается, это было проявлением глубокого уважения к почетному президенту. Нынешнее руководство ФХУ рассчитывает, что даже после устранения региональных управленцев старой закалки Анатолий Иванович, однако, продолжит деятельность на развитие и развитие украинского хоккея.

А это значит, что Show Must Go On!

Выстраданная. Пять факторов, которые помогли Украине выиграть МЧС по хоккею

sport.ua