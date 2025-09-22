13-я ракетка мира Оже-Альяссим женился на своей невесте Нине Гаиби



Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим женился на марокканской наезднице Нине Гаиби. Торжественная церемония состоялась в Марракеше в кругу семьи и близких друзей. Среди гостей были канадские теннисисты Габриэль Диалло и Вашек Поспишил.

Пара вместе с 2019 года. В ноябре 2024 года Феликс сделал Нине предложение во время путешествия на Сейшелы. Свадьба в Марракеше стала кульминацией их шестилетних отношений. Гаиби представляет Марокко на международных соревнованиях по конному спорту и является двоюродной сестрой австралийской теннисистки Айлы Томлянович.

“Это отношения, построенные на поддержке, дружбе и понимании требований моей карьеры”, – рассказывал ранее Оже-Альяссим в интервью ATP.

Интересно, что еще накануне свадьбы исполнительный директор Кубка Лейвера Стив Закс рассказал, что организаторы пытались пригласить Оже-Альяссима в Команду Мира. Но именно на эти даты у него была запланирована свадьба.

“Все спрашивали, почему вы не выбираете Феликса? Он провел такой фантастический US Open. Но у него завтра свадьба, если я не ошибаюсь. Я был настолько сумасшедшим, что позвонил его агенту и сказал: “Есть ли какой-то шанс провести свадьбу на корте?” (смеется). Так что, да, поэтому Феликс и выбыл из списка потенциальных участников. У Шаповалова тоже свадьба, турнир был бы в разгар его медового месяца”, – объяснил Закс.



Фото: Instagram.

