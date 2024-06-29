Формула 2: Спринт в Австрии выиграл Оливер Берман

C поула в субботнем спринте Ф2 стартовал опытный Куш Майни, и его первоочередной задачей было хорошо тронуться с места и постараться удержать лидерство. Но рядом с ним гонку начинал Оливер Берман, который, разумеется, был настроен по-боевому – именно он сразу дал понять всем, что не собирается упускать свой шанс.
Гонщик Prema разрушил планы Майни, отобрав у него первую позицию, и начал наращивать отрыв от пелотона – уже ко второму кругу Оливер отъехал от ближайшего соперника больше чем на две секунды. Причём этим соперником был уже не индийский гонщик Invicta, а Хосе «Пепе» Марти, поскольку Куш допустил ошибку на первом круге и пропустил вперёд ещё и испанца.
Вплотную к Майни подобрался и Тэйлор Барнард и уже пытался его атаковать, но тот пока не сдавался. На пятой позиции ехал Пол Арон, лидер личного зачёта, стартовавший шестым, но Айзек Хаджар, его главный соперник, начало гонки просто провалил и откатился с 4-й позиции на 9-ю.
На 7-м круге Арон опередил Барнарда, поднявшись на 4-е место, и сразу оторвался почти на секунду, тогда как британского гонщика AIX Racing уже вовсю прессинговал Габриэле Бортлолето, напарник Майни, и явно готовил атаку.
К 10-му кругу Марти удалось подтянуться к Берману, интервал между машинами был явно меньше секунды, и испанский гонщик Campos Racing уже мог применять DRS, но пока не торопился переходить к более решительным действиям.
Тем временем в глубине пелотона обгон следовал за обгоном: Бортолето и Колапинто опередили Барнанрда, а Деннис Хаугер пытался атаковать Джошуа Дюрксена в борьбе за 8-е место, за которое присуждается последний призовой балл по итогам спринта.
Но отдавать позицию в планы парагвайского дебютанта Формулы 2 никак не входило, поэтому он прибавил и попытался опередить Барнарда, своего напарника по AIX Racing. На 14-м круге ему это удалось, поэтому теперь на Тэйлора уже нацелился Хаугер. И ещё через пару кругов норвежец, которому завтра предстоит стартовать с поула, провёл успешный обгон, поднявшись на 8-е место.
За десять кругов до финиша Берман продолжал лидировать, Марти ехал следом, на 3-й позиции держался Майни, его преследовал Арон, а эстонца активно теснил Бортолето, но поскольку интервалы между машинами первой пятёрки были меньше секунды, то все могли применять DRS, и обгонов не было.
Тэйлор Барнард продолжал терять позиции, его опередил Зак О’Салливан и Джек Кроуфорд, а вскоре гонщик DAMS опередил машину команды ART и вышел на 9-ю позицию.
На 21-м круге Пол Арон провёл успешный обгон, отобрав у Куша Майни 3-е место, но следом индиец потерял позицию и по отношению к Бортолето, своему же напарнику. Причём Габриэле тут же попытался прессинговать эстонца, но тот пока отбивал атаки.
Хаугер наседал на Дюрксена, предпринял несколько попыток опередить парагвайца, и на 24-м круге ему это удалось. Тот сразу вознамерился отобрать позицию назад, но не вышло.
К 25-му кругу Марти подобрался практически вплотную к лидировавшему Берману, но британец по-прежнему удерживал 1-ю позицию. В такой же ситуации была и вторая пара гонщиков, хотя казалось, что Арону всё труднее отражать атаки Бортолето.
К предпоследнему кругу Берману удалось прибавить и оторваться от Марти больше чем на секунду, следовательно, испанец потерял возможность использовать DRS, и для Оливера это был важный момент, несколько облегчавший ему задачу.
Деннис Хаугер на этом же круге обогнал Куша Майни, а затем и Джека Кроуфорда.
Когда Оливер Берман первым пересёк линию финиша и одержал свою первую победу в сезоне, было видно, что резина на его машине предельно изношена, но главное, что он распорядился её ресурсом лучше, чем Хосе «Пепе» Марти, ведь британец, который уже одной ногой в Формуле 1, смог прибавить именно под самый конец гонки.
Компанию им на подиуме составил Пол Арон – ему всё-таки удалось отразить все атаки Габриэле Бортолето и закончить гонку всего на 0,6 секунды раньше бразильца.
На повторе, показанном режиссёром трансляции уже после финиша, было видно, что когда Хаугер обгонял Кроуфорда в борьбе за 5-ю позицию, американец проявил крайнюю неуступчивость и пытался выпихнуть соперника с трассы.
Между их машинами произошёл контакт, в результате чего синяя Dallara американца отправилась в разворот, а оранжевая машина норвежца, пропылив по обочине, продолжила движение, почти не потеряв скорость. Впрочем, Кроуфор тоже смог добраться до финиша. Разумеется, этим эпизодом заинтересовались стюарды.
С трудом завоёванное 3-е место позволило Полу Арону упрочить лидерство в молодёжном чемпионате, тогда как его ближайшие соперники сегодня очков не заработали.
Кстати, победный трофей Берману на подиуме вручил Хельмут Марко, что-то ему при этом сказав – вполне можно предположить, что это было что-то вроде напутствия и пожеланий успешного продолжения карьеры в Формуле 1.
Результаты спринта
|Пилот
|Команда
|Время/Разница
|1. О.Берман
|Prema
|37:22.959
|2. Х.Марти
|Campos Racing
|+1.751
|3. П.Арон
|Hitech GP
|+3.003
|4. Г.Бортолето
|Virtuosi Racing
|+3.655
|5. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|+11.030
|6. Д.Кроуфорд
|DAMS
|+11.677
|7. К.Майни
|Virtuosi Racing
|+13.703
|8. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|+13.887
|9. З.O’Салливан
|ART Grand Prix
|+15.866
|10. В.Мартен
|ART Grand Prix
|+19.852
|11. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|+21.546
|12. Т.Барнард
|AIX Racing
|+22.305
|13. А.Хаджар
|Campos Racing
|+22.857
|14. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|+23.629
|15. К.Антонелли
|Prema
|+23.728
|16. Х.-М.Корреа
|DAMS
|+26.445
|17. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|+27.184
|18. А.Кордил
|Hitech GP
|+27.597
|19. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|+28.250
|20. Р.Ферсхор
|Trident
|+29.804
|21. Р.Станек
|Trident
|+29.884
|22. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|+46.914