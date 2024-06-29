Формула 2: Спринт в Австрии выиграл Оливер Берман

C поула в субботнем спринте Ф2 стартовал опытный Куш Майни, и его первоочередной задачей было хорошо тронуться с места и постараться удержать лидерство. Но рядом с ним гонку начинал Оливер Берман, который, разумеется, был настроен по-боевому – именно он сразу дал понять всем, что не собирается упускать свой шанс.

Гонщик Prema разрушил планы Майни, отобрав у него первую позицию, и начал наращивать отрыв от пелотона – уже ко второму кругу Оливер отъехал от ближайшего соперника больше чем на две секунды. Причём этим соперником был уже не индийский гонщик Invicta, а Хосе «Пепе» Марти, поскольку Куш допустил ошибку на первом круге и пропустил вперёд ещё и испанца.

Вплотную к Майни подобрался и Тэйлор Барнард и уже пытался его атаковать, но тот пока не сдавался. На пятой позиции ехал Пол Арон, лидер личного зачёта, стартовавший шестым, но Айзек Хаджар, его главный соперник, начало гонки просто провалил и откатился с 4-й позиции на 9-ю.

На 7-м круге Арон опередил Барнарда, поднявшись на 4-е место, и сразу оторвался почти на секунду, тогда как британского гонщика AIX Racing уже вовсю прессинговал Габриэле Бортлолето, напарник Майни, и явно готовил атаку.

К 10-му кругу Марти удалось подтянуться к Берману, интервал между машинами был явно меньше секунды, и испанский гонщик Campos Racing уже мог применять DRS, но пока не торопился переходить к более решительным действиям.

Тем временем в глубине пелотона обгон следовал за обгоном: Бортолето и Колапинто опередили Барнанрда, а Деннис Хаугер пытался атаковать Джошуа Дюрксена в борьбе за 8-е место, за которое присуждается последний призовой балл по итогам спринта.

Но отдавать позицию в планы парагвайского дебютанта Формулы 2 никак не входило, поэтому он прибавил и попытался опередить Барнарда, своего напарника по AIX Racing. На 14-м круге ему это удалось, поэтому теперь на Тэйлора уже нацелился Хаугер. И ещё через пару кругов норвежец, которому завтра предстоит стартовать с поула, провёл успешный обгон, поднявшись на 8-е место.

За десять кругов до финиша Берман продолжал лидировать, Марти ехал следом, на 3-й позиции держался Майни, его преследовал Арон, а эстонца активно теснил Бортолето, но поскольку интервалы между машинами первой пятёрки были меньше секунды, то все могли применять DRS, и обгонов не было.

Тэйлор Барнард продолжал терять позиции, его опередил Зак О’Салливан и Джек Кроуфорд, а вскоре гонщик DAMS опередил машину команды ART и вышел на 9-ю позицию.

На 21-м круге Пол Арон провёл успешный обгон, отобрав у Куша Майни 3-е место, но следом индиец потерял позицию и по отношению к Бортолето, своему же напарнику. Причём Габриэле тут же попытался прессинговать эстонца, но тот пока отбивал атаки.

Хаугер наседал на Дюрксена, предпринял несколько попыток опередить парагвайца, и на 24-м круге ему это удалось. Тот сразу вознамерился отобрать позицию назад, но не вышло.

К 25-му кругу Марти подобрался практически вплотную к лидировавшему Берману, но британец по-прежнему удерживал 1-ю позицию. В такой же ситуации была и вторая пара гонщиков, хотя казалось, что Арону всё труднее отражать атаки Бортолето.

К предпоследнему кругу Берману удалось прибавить и оторваться от Марти больше чем на секунду, следовательно, испанец потерял возможность использовать DRS, и для Оливера это был важный момент, несколько облегчавший ему задачу.

Деннис Хаугер на этом же круге обогнал Куша Майни, а затем и Джека Кроуфорда.

Когда Оливер Берман первым пересёк линию финиша и одержал свою первую победу в сезоне, было видно, что резина на его машине предельно изношена, но главное, что он распорядился её ресурсом лучше, чем Хосе «Пепе» Марти, ведь британец, который уже одной ногой в Формуле 1, смог прибавить именно под самый конец гонки.

Компанию им на подиуме составил Пол Арон – ему всё-таки удалось отразить все атаки Габриэле Бортолето и закончить гонку всего на 0,6 секунды раньше бразильца.

На повторе, показанном режиссёром трансляции уже после финиша, было видно, что когда Хаугер обгонял Кроуфорда в борьбе за 5-ю позицию, американец проявил крайнюю неуступчивость и пытался выпихнуть соперника с трассы.

Между их машинами произошёл контакт, в результате чего синяя Dallara американца отправилась в разворот, а оранжевая машина норвежца, пропылив по обочине, продолжила движение, почти не потеряв скорость. Впрочем, Кроуфор тоже смог добраться до финиша. Разумеется, этим эпизодом заинтересовались стюарды.

С трудом завоёванное 3-е место позволило Полу Арону упрочить лидерство в молодёжном чемпионате, тогда как его ближайшие соперники сегодня очков не заработали.

Кстати, победный трофей Берману на подиуме вручил Хельмут Марко, что-то ему при этом сказав – вполне можно предположить, что это было что-то вроде напутствия и пожеланий успешного продолжения карьеры в Формуле 1.

Результаты спринта

Пилот Команда Время/Разница 1. О.Берман Prema 37:22.959 2. Х.Марти Campos Racing +1.751 3. П.Арон Hitech GP +3.003 4. Г.Бортолето Virtuosi Racing +3.655 5. Д.Хаугер MP Motorsport +11.030 6. Д.Кроуфорд DAMS +11.677 7. К.Майни Virtuosi Racing +13.703 8. Д.Дюрксен AIX Racing +13.887 9. З.O’Салливан ART Grand Prix +15.866 10. В.Мартен ART Grand Prix +19.852 11. Ф.Колапинто MP Motorsport +21.546 12. Т.Барнард AIX Racing +22.305 13. А.Хаджар Campos Racing +22.857 14. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing +23.629 15. К.Антонелли Prema +23.728 16. Х.-М.Корреа DAMS +26.445 17. З.Мэлони Rodin Motorsport +27.184 18. А.Кордил Hitech GP +27.597 19. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing +28.250 20. Р.Ферсхор Trident +29.804 21. Р.Станек Trident +29.884 22. Р.Миата Rodin Motorsport +46.914

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