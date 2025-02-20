В Red Bull Racing продлили спонсорский контракт

Команда Red Bull Racing объявила о продлении на несколько лет спонсорского контракта с компанией Hexagon Manufacturing Intelligence – поставщиком продукции и услуг в области промышленной метрологии для автомобильной индустрии.

В рамках сотрудничества Hexagon продолжит поставлять команде оборудование для анализа и контроля качества производства. Логотипы компании размещены в нижней части боковых понтонов машины RB21.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Компания Hexagon, будучи нашим партнёром, сыграла важную роль в достижении наших успехов. Технологические партнёры являются важнейшими элементами команды, поэтому мы очень тщательно подходим к их выбору. Hexagon обеспечит нашу конкурентоспособность на долгие годы вперёд».

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