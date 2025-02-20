«Он не будет драться с Усиком». Джошуа хочет украсть у украинца мегафайт

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о будущем бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.
«Приоритетный соперник для Джошуа – это Тайсон Фьюри, но если не будет этого боя, то главное для Джоуша – возвращение титулов. Тогда Энтони может подраться с победителем пары Дюбуа – Паркер. Он не будет драться с Усиком. Бой против Чжилея? Я знаю только о желании Джошуа подраться с Фьюри», – сказал Хирн.
Ранее двукратный чемпион мира Энтони Джошуа рассказал, как бы завершился бой между бывшими абсолютными чемпионами мира в хевивейте Ленноксом Льюисом и Александром Усиком.