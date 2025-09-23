Хорнер отказался от части выплат, чтобы вернуться в Ф1

Накануне стало известно, что процесс увольнения Кристиана Хорнера из Red Bull завершился окончательно. Бывший глава команды получил солидную компенсацию – по разным оценкам она составляет от 80 до 100 миллионов долларов США.

Однако по информации Sky Sports, Хорнер мог получить ещё большие выплаты, но отказался от них ради сокращения срока обязательного отпуска до апреля 2026 года. Сделал он это для того, чтобы иметь возможность вернуться в Формулу 1 уже в следующем сезоне.

«Хорнер согласился взять немного меньше денег, чтобы иметь возможность вернуться в Формулу 1 в 2026 году, – рассказал корреспондент Sky Sports Крейг Слейтер в новостном выпуске. – Это произойдёт не в самом начале года, но по его словам, он сможет работать или присоединиться к другой команде до следующего лета. Так что в конце весны 2026 года Кристиан Хорнер может вновь появиться на сцене в Формуле 1.

Он всё ещё считает, что может многое дать Формуле 1. Ему всего 51 год, и у него теперь появилось немного лишних денег, так что он постарается вернуться. Возможно, для Хорнера это шанс стать кем-то большим, чем просто руководителем команды».

По слухам, Кристиан Хорнер может стать совладельцем команды Alpine или Haas.

Источник