Кубок Лейвера. Сборная Европы лидирует после первого дня противостояния с командой Мира

В Сан-Франциско прошел первый день восьмого розыгрыша командного противостояния



Сан-Франциско, США • 19-21 сентября • хард (зал)

МИР – ЕВРОПА 1-3

Райли Опелка (США) – Каспер Рууд (Норвегия) 4:6, 6:7(4)

Алекс Микельсен (США) – Якуб Меншик (Чехия) 1:6, 7:6(3), 8-10

Жуан Фонсека (Бразилия) – Флавио Коболли (Италия) 6:4, 6:3

Алекс Микельсен (США)/Тэйлор Фритц (США) – Карлос Алькарас (Испания)/Якуб Меншик (Чехия) 6:7(7), 4:6

• Каспер Рууд и Райли Опелка сыграли друг с другом шестой раз и пятую победу отпраздновал норвежский теннисист (встретились на корте впервые с 2022 года). Рууд реализовал один из двух заработанных брейк-поинтов и отыграл оба брейк-поинта Опелки.

• 20-летний Якуб Меншик дебютировал в Кубке Лейвера принеся сразу два очка своей команде в первый игровой день. В поединке с Микельсеном чешский теннисист проиграл одну свою подачу и сделал четыре брейка.

• Жуан Фонсека за 1,5 часа победил 25-ю ракетку мира Флавио Коболли. Бразилец в каждом сете проиграл по одной подаче и сделал по два брейка.

