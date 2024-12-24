Энди Роддик – о Марте Костюк: “Раньше ее результаты выглядели, как монитор сердечного ритма, а сейчас все немного выровнялось”

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик в своем подкасте “Served” поделился впечатлениями о сезоне 2024 года для украинки Марты Костюк



“Думаю, что когда речь идет о ком-либо из Украины, нужно начать с такого уточнения… Можете ли вы представить, как это, провести лучший год в карьере, когда ваша страна находится в абсолютном хаосе, – сказал Энди Роддик. – Как суметь отделить это или же взять и использовать потребность своих сограждан в каких-то хороших событиях, чтобы достичь наивысших результатов в карьере?

Костюк выигрывала матчи каждую неделю. Думаю, что ей хорошо удалось в 2024 году – это просто стабильность в целом. Я попросил Майка [продюсера подкаста] просмотреть ее результаты перед нашим разговором, и это выглядит так: два раунда здесь, три раунда там, четыре раунда еще где-то. Просто такой пример стабильности в течение года. И от кого-то, чья репутация до 2024 года, возможно, была немного более эмоционально нестабильной, это большое достижение. Как она опровергла этот нарратив? Выигрывая матчи каждую неделю в 2024 году.

В целом это был хороший сезон для Марты. И с чуть большей матчевой стабильностью посмотрим, что она покажет в следующем году, – продолжает Роддик. – Ей всего 22 года. Ее непоследовательность не связана с тем, что она не выигрывает матчи каждую неделю. Но чтобы выйти в финал турнира Grand Slam, нужно провести шесть хороших матчей за короткий период, правильно? Нельзя выиграть два, проиграть один, выиграть два, проиграть один. Если мы говорим о пути на турнире, то прогресс должен идти от 1/8 финала до четвертьфинала, от четвертьфинала до полуфинала, от полуфинала до финала, да? То есть, давайте добавим еще один хороший матч на неделе. Но большое уважение ей, потому что раньше ее результаты выглядели, как монитор сердечного ритма, не так ли? С пиками и спадами. И, я думаю, что сейчас все немного выровнялось. Теперь ей нужно каждую неделю немного поднимать планку. Но надо отдать ей должное за год, который она провела”.

Напомним, что Марта Костюк в 2024 году дважды сыграла в финалах на турнирах WTA 500 (Сан-Диего, Штутгарт), дошла до четвертьфинала Australian Open и до полуфинала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. В рейтинге WTA украинка поднималась на рекордное для себя 16-е место, а завершила год на 18-й строчке мировой классификации.

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