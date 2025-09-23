Без двух украинцев. Определились 8 команд, прошедшие далее в Кубке английской лиги

Определились 8 команд, прошедшие далее в Кубке английской лиги.
Состоялись матчи третьего раунда турнира, в которых участвовали команды с украинцами. Иван Варфоломеев сыграл за "Линкольн" и даже отдал ассист против "Челси". Но лондонский клуб выявился сильнее.
Виталий Миколенко вышел на 78-й минуте за "Эвертон" в матче против "Вулверхэмптона", но его команда не смогла победить и также вылетела.
В четвёртый раунд турнира (1/8 финала) прошли:
24 сентября пройдут ещё 4 матча Кубка английской лиги и состоятся жеребьёвка четвёртого раунда турнира.
Пары команды узнают после матча между "Порт Вейлом" и "Арсеналом".