Без двух украинцев. Определились 8 команд, прошедшие далее в Кубке английской лиги

Определились 8 команд, прошедшие далее в Кубке английской лиги.

Состоялись матчи третьего раунда турнира, в которых участвовали команды с украинцами. Иван Варфоломеев сыграл за "Линкольн" и даже отдал ассист против "Челси". Но лондонский клуб выявился сильнее.

Виталий Миколенко вышел на 78-й минуте за "Эвертон" в матче против "Вулверхэмптона", но его команда не смогла победить и также вылетела.

В четвёртый раунд турнира (1/8 финала) прошли:

"Брайтон";

"Кардифф";

"Фулхэм"

"Челси";

"Уикомб";

"Вулверхэмптон";

"Рексхэм";

"Ливерпуль".

24 сентября пройдут ещё 4 матча Кубка английской лиги и состоятся жеребьёвка четвёртого раунда турнира.

Пары команды узнают после матча между "Порт Вейлом" и "Арсеналом".

www.ua-football.com