Connect with us
Футбол

Без двух украинцев. Определились 8 команд, прошедшие далее в Кубке английской лиги

Без двух украинцев. Определились 8 команд, прошедшие далее в Кубке английской лиги

    • Определились 8 команд, прошедшие далее в Кубке английской лиги.

    Состоялись матчи третьего раунда турнира, в которых участвовали команды с украинцами. Иван Варфоломеев сыграл за "Линкольн" и даже отдал ассист против "Челси". Но лондонский клуб выявился сильнее.

    Виталий Миколенко вышел на 78-й минуте за "Эвертон" в матче против "Вулверхэмптона", но его команда не смогла победить и также вылетела.

    В четвёртый раунд турнира (1/8 финала) прошли:

  • "Брайтон";
  • "Кардифф";
  • "Фулхэм"
  • "Челси";
  • "Уикомб";
  • "Вулверхэмптон";
  • "Рексхэм";
  • "Ливерпуль".

    • Без двух украинцев. Определились 8 команд, прошедшие далее в Кубке английской лиги

    24 сентября пройдут ещё 4 матча Кубка английской лиги и состоятся жеребьёвка четвёртого раунда турнира.

    Пары команды узнают после матча между "Порт Вейлом" и "Арсеналом".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis