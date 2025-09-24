Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд вспомнил поединки против Риддика Боу и считает, что их можно было избежать.

«После боев с Боу я вспомнил, что мне говорила мама: «Не дружи с тем, с кем тебе придется драться, сынок, когда ты дружишь с такими людьми, ты говоришь им вещи, которые не следует говорить».

Поэтому, когда я проиграл тот бой, я понял, что Боу был моим спарринг-партнером, когда мы были любителями. Я помогал ему с его маленьким сыном, потому что у меня были деньги. Мы с Боу были просто действительно хорошими друзьями, мы говорили обо всем. Мне действительно не следовало с ним драться», — сказал Холифилд.

Холифилд и Боу трижды выходили на профи-ринг – Риддик выиграл два поединка, а Холифилд – один.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

