Не пояса. Уоррен признался, что для Фьюри будет главным в реванше с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Реванш точно состоится, уже все для этого сделано. Тайсон уже выигрывал все эти пояса, которые будут на кону, для него будет главным в бою только месть», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua