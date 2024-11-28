«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн изъявил желание провести два поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри в 2025 году.

«Все знают о величии противостояния Джошуа – Фьюри. Это бой монстров бокса. Независимо от того, победит ли Тайсон Усика в реванше, Джошуа и Фьюри должны провести два боя в 2025 году. Даже если Усик проиграет, то бой за титул с Джошуа станет большим событием», – отметил Хирн.

Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

Ранее Фьюри ответил, что для него важнее: трилогия с Усиком или бой с Джошуа.

sport.ua