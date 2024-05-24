Джо Джойc рассказал, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Британский хевивейтер Джо Джойс поделился мнением, сможет ли Тайсон победить в реванше.

«Сможет ли Тайсон победить в реванше? Конечно! Нам нужно дождаться реванша. Усик сейчас абсолютный чемпион, он отличный боксер. Очень хочется увидеть второе сражение между ними, а после него, возможно, появится возможность для завоевания какого-то титула», – сказал Джойс.

sport.ua