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Футбол

Ювентус обжалует решение суда о выплате компенсации Роналду

Спор длится уже не один год

Ювентус обжалует решение суда о выплате компенсации Роналду

фото — Getty Images

    • "Ювентус" обжалует решение суда, которое обязывает клуб выплатить бывшему игроку Криштиану Роналду 9,8 миллиона евро задолженности по зарплате.

    Напомним, что в апреле арбитражный трибунал в Италии постановил, что "Ювентус" несет ответственность за выплату Роналду суммы в 9,8 миллиона евро, связанной с маневрами по зарплате во время пандемии Covid-19.

    Спор продолжается с тех пор, как Роналду покинул Турин и вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года.

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