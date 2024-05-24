Ювентус обжалует решение суда о выплате компенсации Роналду

Спор длится уже не один год

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"Ювентус" обжалует решение суда, которое обязывает клуб выплатить бывшему игроку Криштиану Роналду 9,8 миллиона евро задолженности по зарплате.

Напомним, что в апреле арбитражный трибунал в Италии постановил, что "Ювентус" несет ответственность за выплату Роналду суммы в 9,8 миллиона евро, связанной с маневрами по зарплате во время пандемии Covid-19.

Спор продолжается с тех пор, как Роналду покинул Турин и вернулся в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года.

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