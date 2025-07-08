Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне реванша боксер из Украины признался, что многие боксеры ведут неправильный образ жизни и не делают много нужных и важных вещей:

«Очень много спортсменов высокого уровня не делают того, что делаю я. Профессиональный бокс – это очень высокий уровень, но не все делают разумную работу. Провел спарринг, ударил в мешок и пошел домой отдыхать.

Они не едят здоровую пищу, у них нет нормального восстановления, нет растяжки. Они просто тренируются, тренируются и зарабатывают деньги. Это плохо. Очень плохо. В таком темпе тебя хватит на два или три года, ты не сможешь провести успешную карьеру в профессиональном боксе. Потом резко наступает завершение карьеры», – поделился мнением Усик.

Украинец проведет второй бой против Дюбуа – в августе 2023 года Александр нокаутировал оппонента в девятом раунде. С тех пор Усик дважды одолел Тайсона Фьюри, а британец одержал три победы и завоевал титул IBF.

«Я готов к войне. Будете в шоке». Дюбуа обратился к Усику накануне реванша

sport.ua