Встреча равных возможностей и справедливого финала. Астон Вилла – Ювентус 0:0. Обзор матча

Соперники не определили победителя

Фото – EPA-EFE / Adam Vaugan

Команды всего 5 раз на двоих попадали в створ и ни один эпизод не удалось реализовать. Около 50% ударов хозяев были заблокированы. Туринский клуб имел небольшое преимущество во владении (54%).

"Львы" занимают 9-ю строчку (10 очков). 10 декабря коллектив из Бирмингема посетит Лейпциг. "Старая синьора" опускается на 19-ю позицию (8 баллов). Впереди домашний поединок против "Манчестер Сити".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Бирмингем. Вилла Парк, 42 589 зрителей

Астон Вилла – Ювентус 0:0

www.ua-football.com