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Футбол

Встреча равных возможностей и справедливого финала. Астон Вилла – Ювентус 0:0. Обзор матча

Соперники не определили победителя

Встреча равных возможностей и справедливого финала. Астон Вилла – Ювентус 0:0. Обзор матча

Фото – EPA-EFE / Adam Vaugan

    • Команды всего 5 раз на двоих попадали в створ и ни один эпизод не удалось реализовать. Около 50% ударов хозяев были заблокированы. Туринский клуб имел небольшое преимущество во владении (54%).

    "Львы" занимают 9-ю строчку (10 очков). 10 декабря коллектив из Бирмингема посетит Лейпциг. "Старая синьора" опускается на 19-ю позицию (8 баллов). Впереди домашний поединок против "Манчестер Сити".

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    • Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

    Бирмингем. Вилла Парк, 42 589 зрителей

    Астон Вилла – Ювентус 0:0

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