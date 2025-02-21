Racing Bulls провела съёмочный день в Имоле

В среду всё внимание прессы было приковано к Ferrari, которая провела обкатку новой машины SF-25 в рамках съёмочного дня. Однако накануне не только Скудерия работала на трассе.

Команда Racing Bulls тоже провела обкатку новой машины в рамках съёмочного дня в Имоле. Первым за руль VCARB02 сел Юки Цунода, который проехал около ста километров. Затем за рулём его сменил новичок команды Айзек Хаджар.

Помимо основных гонщиков, в Имоле работал и Лиам Лоусон. Новозеландец пилотировал машину 2023 года в рамках своей подготовки к выступлениям за Red Bull Racing.

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