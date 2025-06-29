Ига Швёнтек: “Получить матчевый опыт на траве еще до начала Уимблдона – это придает мне уверенности”

Четвертая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями перед стартом на Уимблдоне



– Ига, как вы оцениваете свой сезон на травяных кортах на данный момент?

– Наверное, это лучший сезон на траве для меня. Я прекрасно провела время в Бад-Гомбурге и получила удовольствие. Также очень помогло то, что было больше времени на тренировки на траве. Я чувствую, что теперь у меня немного больше навыков игры на траве.

– Вчера вы сыграли свой первый финал на траве в Бад-Гомбурге против Джессики Пегулы. Как вы оцениваете свой уровень игры по сравнению с прошлыми годами?

– Думаю, он выше. Получить матчевый опыт на траве еще до начала Уимблдона, как это было в 2023 году, – это придает мне уверенности. Вы просто должны пройти через определенные ситуации на корте, это дает дополнительный опыт и определенный импульс для движения вперед. Я очень рада, что имела возможность там сыграть. Я играла с топовыми соперницами, так что это многое дает.

– Что на траве сейчас чувствуется лучше, чем в предыдущие годы? Движение, мячи, которые отскакивают низко, или что-то еще?

– Если честно, это не какое-то кардинальное изменение. Это не разворот на 180 градусов. Я бы не сказала, что вдруг все стало идеально, потому что это все еще сложное покрытие. Оно все еще коварное. Просто с каждым годом набираешься больше опыта, и с каждым годом немного легче привыкать к покрытию, и тогда уже есть больше времени для развития как теннисистка. Я не оставалась дома, поехала на Майорку тренироваться. Больше времени позволило мне поработать над движением и немного изменить подход к мячу по сравнению с грунтом. Это помогло. Но в целом все зависит и от уверенности, которую вы имеете в определенный момент. Вы действительно должны доверять своим ударам на траве. Нельзя отступать. Любой удар, который даст сопернице больше времени на то, чтобы войти в корт, скорее всего, приведет к проигрышу розыгрыша. В Бад-Гомбурге я играла решительно, и это действительно сработало. Я буду продолжать в том же духе.

– Какими были для вас последние 24 часа после прибытия в Лондон? Как вам удалось справиться с таким быстрым переездом?

– Это точно что-то, что случается нечасто. Обычно я играю на турнире, после которого у меня есть неделя на подготовку к «мейджору» и тренируюсь на месте. Но на траве для меня это невозможно. Я прибыла вчера в 9 вечера. Живу рядом. Все не слишком напряженно. Я играю во вторник, поэтому сегодня у меня выходной. Я совсем не тренируюсь. Все спокойно. Просто рада, что провожу медиа-день в свой выходной (смеется).

В первом круге Уимблдона Ига Швёнтек сыграет против “нейтральной” Полины Кудерметовой.



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