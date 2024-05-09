Мануэль Нойер: Каждый, кто когда-либо играл в футбол, знает, как я сейчас себя чувствую

Комментарий вратаря Баварии

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После полуфинального поединка Лиги Чемпионов, "Реал" — "Бавария" 2:1, вратарь мюнхенцев поделился мыслями после игры:

"Каждый, кто когда-либо играл в футбол, знает, как я сейчас себя чувствую. То, что мы вылетели в последней стадии, ведя 1-0 до 85-й минуты, это чрезвычайно горько. Мы сделали один шаг к Лондону, мы видели себя в финале, и теперь я потерял слова"

Напомним, что "Бавария" в нынешнем сезоне осталась без трофеев. Бундеслигу они проиграли "Байеру", из Лиги Чемпионов вылетели от "Реала", а в кубке Германии вылетели от "Саарбрюкена" на стадии 1/16 финала.

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