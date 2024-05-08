Оливер Минцлафф: В Red Bull уважают решение Ньюи

Оливер Минцлафф, отвечающий за всю рекламную деятельность австрийского производителя энергетических напитков Red Bull, прокомментировал решение Эдриана Ньюи уйти из команды и оценил перспективы Red Bull Racing добиться успеха в 2026-м после смены регламента.

«Конечно, обидно, что Эдриан покидает нас спустя почти 20 лет совместной работы, ведь он внёс большой вклад в наши успехи в Формуле 1 и помог завоевать в общей сложности 13 титулов, – рассказал Минцлафф в эфире немецкого Sky. – Обидно, когда такая масштабная личность решает взять паузу.

Мы принимаем и уважаем его решение. Связь между нами останется – у нас есть другие проекты, и Эдриан ещё будет приезжать на гонки. Мы вместе работаем над гиперкаром RB17, но с командой Формулы 1 у него, своего рода, прощание. Мы расстаёмся в хороших отношениях и, кто знает, что принесёт будущее.

Мы в Red Bull любим вызовы, и рады принять новые. Когда мы впервые объявили о планах прийти в Формулу 1, над нами смеялись, и вот спустя 20 лет мы выиграли 13 титулов. В 2026-м нас ждёт не менее сложное испытание, как и другие команды. Я уверен, что мы справимся и будем очень успешными».

Источник