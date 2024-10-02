Комиссия Формулы 1 обсудила регламент на 2026-й

Четвертое заседание Комиссии Формулы 1 в текущем году прошло 2 октября на базе команды Visa Cash App RB в Фаэнце под председательством директора FIA по гонкам одноместных машин Николаса Томбасиса и исполнительного директора Формулы 1 Стефано Доменикали.

Обсуждались текст и структура регламента 2026 года, охватывающего технические, спортивные и финансовые вопросы.

По итогам заседаний технического комитета и переговоров с командами в регламент 2026 года включен ряд поправок в области производительности, аэродинамики и безопасности. Эти поправки предусматривают повышение ожидаемых аэродинамических характеристик машин.

Спортивный регламент 2026 года подвергся значительной переработке, направленной на упрощение его структуры. График предсезонных тестов 2026 года будет состоять из трех трехдневных тестов, учитывая сложности, связанные с переходом на новые силовые установки.

Финансовый регламент 2026 года станет развитием нынешней нормативной базы, его цель – обеспечение конкурентного баланса между спортивной составляющей и финансовой стабильностью.

Эти обновления будут представлены на одобрение Всемирного совета по автоспорту в четверг, 17 октября.

Обсуждалась концепция «гонки молодых гонщиков», которая могла быть добавлена в расписание постсезонных тестов 2024 года в Абу-Даби.

Хотя концепция получила широкую поддержку, было решено, что из-за временных и организационных ограничений в этом году мероприятие не состоится. Обсуждение продолжится, чтобы сформулировать концепцию и план на 2025 -й.

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