Франко Колапинто – кандидат на место в Sauber

Франко Колапинто ярко дебютировал в Формуле 1 и во второй гонке в карьере заработал четыре очка за восьмое место. Своим уверенным выступлением в Баку молодой аргентинский гонщик обратил на себя внимание не только болельщиков, но и руководства Sauber.

Швейцарский Blick, хорошо осведомлённый обо всём, что происходит в Хинвиле, пишет, что руководство команды рассматривает кандидатуру Франко наравне с Валттери Боттасом и Габриэле Бортолето. При этом высока вероятность, что в Sauber не станут торопиться и продолжат внимательно следить за результатами гонщика Williams в оставшихся гонках сезона.

В свою очередь Колапинто рассчитывает, что сотрудничество с Williams поможет ему создать необходимую репутацию, которая в будущем поможет получить постоянный контракт.

«В Williams продемонстрировали уверенность и веру в меня, посадив за руль, – говорил Франко после финиша гонки в Баку. – Это было очень рискованное решение, которое многие не поняли. Но я надеюсь, что своими результатами показываю, что заслуживаю место в Формуле 1.

Я много работаю и стараюсь учиться настолько быстро, насколько это возможно. Я проехал небольшую дистанцию за рулём Формулы 1 – всего две гонки, одну первую тренировку и несколько кругов в Абу-Даби в прошлом году. Учитывая такой небольшой опыт, заработанные очки во второй гонке – очень хороший результат. Я продолжу много работать, но начало хорошее».

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