Украинский экс-чемпион мира выступил с признанием о работе с промоутерами

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) поделился мнением о сотрудничестве с какой-либо промоутерской компанией.

– Ты переподписывал контракт с Top Rank?

– Нет, я свободный агент, сейчас с Top Rank больше не сотрудничаю.

– Есть какие-то предложения?

– А зачем они мне? У меня есть Эдди Рейносо – мой менеджер. Он мне делает такие бои, как, например, сейчас с Давидом Бенавидесом. Я подписываю контракт на конкретный бой – и все. А каких-то обязанностей у меня перед ними или у них передо мной нет.

Когда ты начинаешь свою карьеру, все заинтересованы подписать контракт. Потому что там у тебя есть какие-то условия, какой-то минимум боев, те условия, которые тебе нужны в начале. Но, во-первых, я уже был чемпионом мира, то есть у меня уже есть какое-то имя. Я живу здесь, в собственном доме, я знаю, что мне здесь делать.

На самом деле, когда ты уже чемпион мира, то для боксера лучше, наоборот, не иметь никакого контракта. Это дает тебе такой рычаг, чтобы где-то просить либо больше денег, либо какие-то проталкивать свои условия.

Если, конечно, это контракт, как у Фьюри или Канело на 300 лямов – это другая история. А у большинства боксеров такого нет, – признался 37-летний Гвоздик.

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sport.ua