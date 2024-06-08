Брат Фьюри рассказал, в каком состоянии находится Тайсон после боя с Усиком

Брат Тайсона Фьюри Томми рассказал, в каком состоянии сейчас находится британский боксер после поражения украинцу Александру Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

«В каком состоянии сейчас Тайсон? Он в порядке, все хорошо. У него был близкий бой с Усиком, он сделал достаточно для победы. Я считаю, что Фьюри победил в этом бою. Думаю в реванше он исправит все свои ошибки и победит, 100%», – сказал Томми.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua