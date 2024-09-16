Милан – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Превратит ли Фонсека свою разовую победу в серию?

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В минувшую субботу наставник "Милана" наконец-то одержал свою первую победу в сезоне и это произошло очень вовремя, учитывая старт Лиги Чемпионов. Вероятно, именно импульс от той победы вдохновит команду на новые свершения, несмотря на то, что теперь соперником будет "Ливерпуль", а не "Венеция".

Это новый формат Лиги Чемпионов и это этап лиги. Оценим, как это будет выглядеть и будем привыкать к нововведению.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.

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Трансляция матча “Милан” — “Ливерпуль” Смотреть трансляцию

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