В Монако завершают подготовку к 81-му Гран При

В средиземноморском княжестве завершается подготовка к Гран При Монако, который в этот уик-энд пройдёт на знаменитой городской трассе в 81-й раз. В Автоклубе Монако отчитались, что накануне все грузы команд благополучно прибыли и персонал команд приступил к обустройству гаражей, после чего начнётся сборка и отладка машин.

Параллельно организаторы гонки готовятся принять целую армию болельщиков, и для них с 9 утра в четверг на Пляс д’Арме, одной из центральных площадей города, расположенной рядом с трассой, откроется фанзона, которая будет работать в каждый день гоночного уик-энда до 21.00.

Как всегда, там будет немало интересного: симуляторы Red Bull, тренажёры, на которых проводятся соревнования по замене колёс и тесты на скорость реакции; в пятницу начнутся выступления популярных диджеев, а вечером в субботу и воскресенье после завершения заездов будут проходить концерты.

В Автоклубе Монако обращают особое внимание, что в этом году днём в четверг в фанзоне пройдёт встреча болельщиков с Максом Ферстаппеном, который, в частности, примет участие в виртуальных гонках на симуляторе Red Bull, а также ответит на вопросы поклонников.

Разумеется, пообщаться с местной публикой обязательно придёт и Шарль Леклер, гонщик Ferrari, к которому в Монако особое отношение, потому что он там родился и выступает в Формуле 1 под флагом княжества. Впрочем, также анонсированы встречи и с другими гонщиками других команд. А в субботу на сцену поднимутся герои прошлых лет – двукратный чемпион мира Мика Хаккинен и Деймон Хилл, выигравший титул в 1996 году.

Также в фанзоне установлены огромные экраны, на которых можно будет видеть трансляции всех сессий уик-энда.

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