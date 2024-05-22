«Я ожидал от Фьюри большего». S1mple отреагировал на победу Усика

twitter.com/s1mpleO

Один из лучших игроков в истории Counter-Strike Александр s1mple Костылев прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

«Меня только расстроило, что я ожидал от Фьюри больше. То, что ему вообще дали раздельное решение, то, что второй судья сказал, что он выиграл – это пи***ц.

То, что рефери не остановил бой, когда тот, б***ь, вот так вот как мешок с дерьмом, б***ь, по всему рингу падал – это тоже какая-то х***я. Там без шансов было, как 13:5 в CS», – сказал s1mple во время стрима на Twitch.

Украинский боксер благодаря победе стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

sport.ua