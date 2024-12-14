Президент FIA наградил Берни Экклстоуна особой медалью

Среди многочисленных призов, которые на вчерашней гала-церемонии FIA вручались победителям и призёрам в разных категориях автоспорта, были и награды, которые привлекли несколько меньше внимания, чем, например, чемпионские кубки.

Тем не менее стоит упомянуть, что президент федерации Мохаммед бен Сулайем наградил особой медалью Берни Экклстоуна, экс-главу менеджмента Формулы 1.

Так называемой Innovation Medal, т.е. медали за инновации удостаиваются люди за особые достижения, и в случае с Экклстоуном официальная формулировка звучит так: «За выдающийся вклад в продвижение Формулы 1 и ту важнейшую роль, которую он сыграл в деле преобразования нашего спорта в шоу глобального масштаба, каким он стал сегодня».

Сам 94-летний ветеран Формулы 1 на церемонию в Руанду прибыть не смог, но так или иначе эта награда его найдёт. Надо полагать, эта новость его в какой-то мере порадовала, хотя мировое признание за свою некогда кипучую деятельность он получил давно.

Конечно, он уже отошёл от дел, и с 2017 года экономику Формулы 1 контролирует американская корпорация Liberty Media, но состояние Экклстоуна и его семьи Forbes по-прежнему оценивает в $2,4 миллиарда.

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