Лэнс Стролл: Нас ждёт ещё один непростой уик-энд

Одна из заметных новостей недели – предстоящее возвращение Энди Кауэлла в Формулу 1, теперь уже в качестве главного исполнительного директора Aston Martin. Лэнс Стролл уверен, что для команды это весьма ценное приобретение.

Лэнс Стролл: «Это новость огромной важности, она меня очень порадовала. Энди Кауэлл – по-настоящему целеустремлённый человек, который жаждет побед, и теперь он возвращается в Формулу 1. Его приход в нашу команду будет способствовать прогрессу Aston Martin, поможет нам выйти на более высокий уровень.

Если говорить о предстоящих гонках, то у нас есть ряд идей, мы продолжаем заниматься модернизацией машины, в том числе планируем представить некоторые технические новинки в Венгрии. Но в дни британского уик-энда продолжим анализировать то, что происходило в Испании и Австрии, хотя намерены скорректировать подход к настройкам и посмотрим, что это даст.

Но если рассуждать реалистично, то надо признать, что нас ждёт ещё один непростой уик-энд – впрочем, сложно загадывать заранее, и мы всё-таки надеемся заработать пару очков.

Если это удастся, уже можно будет сказать, что мы выступили неплохо. Мы понимаем, на каком уровне находимся, и сейчас задача в том, чтобы финишировать в призовой десятке, для этого мы сделаем всё возможное».

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