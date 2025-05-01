Машины Racing Bulls в Майами будут необычного цвета

Новая версия оформления машины Racing Bulls напрямую связана с очередной разновидностью газировки, которую этим летом выпускает на американский рынок компания Red Bull.

По мнению разработчиков такой раскраски, она гармонично сочетается с ретро-эстетикой, характерной для Майами, и отражает кипучую энергию этого американского города.

Презентация машины необычного цвета проходила накануне вечером в одном из пляжных клубов на острове Джангл, в ней участвовали гонщики и руководители команды, а также представители Red Bull. Оттенок «маджента» призван символизировать яркие тропические тона, что вполне соответствует атмосфере юга Флориды.

Такие же цвета в этот уик-энд будут преобладать и в гамме, в которой выдержан дизайн комбинезонов Айзека Хаджара и Лиама Лоусона, а также униформы команды.

Петер Байер, исполнительный директор команды: «Майами – особое место для нашей команды, ведь именно здесь в прошлом году мы представили нашу самую первую особую версию раскраски, задавшей тон всему, что мы делаем, стараясь действовать смело, применять творческий подход и стремиться расширить границы возможного.

После этого мы представили впечатляющие варианты оформления машин в Сингапуре и Лас-Вегасе – в обоих случаях они были разработаны совместно с нашими партнёрами, и болельщики отреагировали на них по-настоящему тепло.

Новая версия посвящена всему, что отличает Майами, и нам выпала честь представить новый сезонный вкус Red Bull».

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