Колапинто: Задача в том, чтобы получить побольше опыта

В Монце общее внимание будет приковано к Williams, ведь в британской команде приняли решение отказаться от сотрудничества с Логаном Сарджентом, а его место займёт Франко Колапинто. На Гран При Италии аргентинский дебютант Формулы 1 получит боевое крещение, и ему предстоит провести все оставшиеся гонки сезона.

Свен Смитс, спортивный директор: «Мы в предвкушении гонки в Монце, ведь это уникальная трасса, которая должна хорошо подойти нашей машине. Мы рассчитываем, что Алекс сможет заработать ещё несколько очков, тогда как Франко в каждой сессии будет учиться и стараться наращивать уверенность, чтобы выйти на нужный уровень скоростей перед квалификацией и гонкой.

Похоже, весь уик-энд погода должна быть хорошей; ожидается, что температуры будут выше 30 градусов, поэтому болельщики получат удовольствие, и европейская часть чемпионата завершится отличной гонкой».

Алекс Элбон: «Начнём с того, что в течение двух лет Логан был очень хорошим командным игроком, и я знаю, на что он способен. Через какое-то время он это всем докажет, чем бы он ни решил заняться на следующем этапе карьеры.

Уик-энд в Зандфорте был трудным, и очень важно, чтобы команда проанализировала, какие процессы привели к дисквалификации, хотя надо признать, что наша FW46 была конкурентоспособной, а это позитивный момент.

В прошлом наши машины были быстры в Монце, поэтому надеюсь, что мы сможем показать хороший результат и заработаем очки».

Франко Колапинто: «Готовлюсь к моему первому полному уик-энду в Формуле 1. Меня ждёт интересное испытание, и я намерен полностью выложиться ради команды.

Мне предстоит дебют в Храме скорости, и это неповторимое событие, ведь у итальянской трассы легендарный статус, и мне уже доводилось успешно выступать в Монце.

Моя задача в том, чтобы получить побольше опыта и знаний и постараться выйти на хороший уровень скоростей уже в первой тренировке. Надеюсь наша команда сможет успешно отработать в этот уик-энд».

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