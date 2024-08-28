«Я не буду удивлен...» Шакур назвал победителя боя Ломаченко – Дэвис

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон поделился прогнозом на гипотетический бой между американцем Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

«Ломаченко уже прошел свой пик, но он все же остался топовым боксером. После его боя с Камбососом я подумал: «О, этот парень все еще на коне». Однако я думаю, что Дэвис все же победит, но у него точно возникнут проблемы, он еще не дрался с такими ребятами, поэтому я не удивлюсь, если Ломаченко победит», – сказал Шакур.

Напомним, что ранее менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

sport.ua