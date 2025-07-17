Накануне боя с Дюбуа состоится презентация песни Усика и Пивоварова

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне реванша, 18 июля, состоится презентация новой песни Fight for Life («Битва за жизнь»), участие в создании которой принимали известный украинский певец Артем Пивоваров, Усик и диджей Ольга Королева.

Отрывок из будущего трека был опубликован в социальных сетях.

Усик проведет второй бой против Дюбуа – в августе 2023 года Александр нокаутировал оппонента в девятом раунде. С тех пор Усик дважды одолел Тайсона Фьюри, а британец одержал три победы и завоевал титул IBF.

ВИДЕО. Новая песня Пивоварова, Усика и Королевой Fight for Life

sport.ua