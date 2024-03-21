ФЬЮРИ: «Бой Майка Тайсона и Джейка Пола – фантастика для бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился мнением о предстоящем бое между легендой хевивейта Майком Тайсоном (50-6, 44 KO) против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), который сейчас активно занимается бойцовской карьерой.

«Я думаю, что это фантастика для бокса. У вас есть легенда, и у вас есть боксер с YouTube, который пришел в игру и взорвал ее. Кто я такой, чтобы говорить, что Майк Тайсон или Джейк Пол не должны заниматься боксом? Удачи им, они оба заработают кучу денег.

Ладно, одному парню 57 лет, но он бывший король супертяжелого веса. Другой парень зарабатывает на жизнь игрой на компьютере и пришел в бокс год назад. Это довольно равный поединок. Люди говорят, что это дерьмо, но я уверен, что они все равно посмотрят его», – сказал Фьюри.

Бывший чемпион вернется на ринг в возрасте 58 лет и сразится со звездой YouTube в поединке, который состоится 20 июля в Техасе.

Ожидается, что Пол и Тайсон будут драться по традиционным правилам, а слухи об использовании шлемов отвергаются. Бой даже может быть санкционирован как профессиональный, и это будет первый поединок Тайсона с момента его ухода в отставку после поражения Кевину Макбрайду в 2005 году.

sport.ua