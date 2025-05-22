Бывший чемпион: «Дюбуа стал лучше, но Усик – феномен бокса»

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Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик снова выиграет у Дюбуа. Александр – лучший супертяж поколения и феномен боксу. У него такие данные, с которыми никто ничего не может сделать».

«Ему может не хватать размеров, размаха рук и других физических данных, но это его не волнует».

«Дюбуа с момента первого боя стал лучше, однако я не думаю, что этого все равно хватит. Думаю, Усик выиграет у Дюбуа», – сказал Гроувз.

Поединок состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли.

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sport.ua