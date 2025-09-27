Александр УСИК: «Каждое утро, раунд, сомнения – все это привело к этому»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что для него значат пояса ведущих боксерских организаций.

«Эти пояса… это не просто металл или кожа. Это годы труда. Жертвы. Дисциплина. Каждое утро, каждый раунд, каждый миг сомнений – все это привело к этому», – отметил Усик.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua