Атлетико – Реал: Прогноз где смотреть матч Ла Лиги

27 сентября в рамках испанской Ла Лиги состоится захватывающее мадридское дерби между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало матча — в 17:15 по Киеву. Матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, где будет доступна прямая трансляция для зрителей на территории Украины. Это позволит следить за всеми ключевыми моментами игры. Трансляция будет с хорошим качеством, так что можно будет увидеть все детали матча и почувствовать атмосферу дерби.

Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид тяжело стартовал в новом сезоне. В шести турах команда набрала лишь 9 очков, что оставляет их на 8-й позиции в Ла Лиге, при этом от первой четверки их отделяет всего два очка. Последний матч против Райо Вальекано завершился волевой победой 3:2, и хет-трик на свой счет записал Альварес. В Лиге чемпионов Атлетико проиграл Ливерпулю 2:3, пропустив решающий мяч на последних минутах. Проблемы с результатами оставляют мало шансов на борьбу за топ-4 в чемпионате, но команда продолжит бороться за каждое очко.

Реал Мадрид

Реал Мадрид стартовал с блестящими результатами — 6 побед в 6 матчах, что позволяет им возглавлять таблицу Ла Лиги. Во втором туре Лиги чемпионов сливочные победили Марсель 2:1, забив решающий мяч в меньшинстве. В последнем туре они уверенно обыграли Леванте 4:1. Несмотря на сильные результаты, игровая форма команды оставляет желать лучшего. Однако благодаря высококлассным игрокам, такие как Бензема, Модрич и другие, Реал продолжает выигрывать, даже если не все в игре идет идеально.

Личные встречи

История очных встреч команд богата на зрелищные матчи, и последние игры часто завершались ничьей. В пяти из последних семи матчей результат был ничейным в основное время. В прошлом чемпионате оба матча завершились 1:1. Это добавляет интригу в предстоящую встречу, где нельзя выделить явного фаворита.

Прогноз

Мадридское дерби всегда вызывает огромный интерес. В этот раз можно ожидать, что Атлетико будет бороться за победу, несмотря на неудачный старт сезона, а Реал Мадрид будет играть на своем уровне. Тем не менее, ничья или обмен забитыми мячами — вполне вероятный исход матча. Стоит обратить внимание на ставку на обмен мячами за 1,57.

