Заря – Оболонь: Прогноз и где смотреть матч УПЛ

В субботу, 27 сентября, в рамках очередного тура Украинской Премьер-Лиги состоится интересное противостояние между луганской «Зарей» и киевской «Оболонью». Матч пройдет на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье и обещает быть напряженным, ведь обе команды испытывают определенные проблемы в текущем сезоне. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры — в 15:30 по киевскому времени. Матч будет транслироваться на канале УПЛ ТВ, который доступен на популярных стриминговых платформах: MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ и Водафон ТВ. Это даст возможность фанатам насладиться качественным изображением и следить за развитием событий на поле в удобном формате. За полчаса до начала игры УПЛ ТВ проведет предматчевое включение из студии с футбольными экспертами.

Заря: Черная полоса и стремление к победе

Последние два матча «Зари» стали настоящим разочарованием для поклонников команды. Сначала луганчане потерпели поражение от «Колоса», пропустив 3 гола, а в следующем поединке не смогли удержать ничью с «Шахтером», что еще больше усугубило положение команды. Эти неудачи, конечно, негативно сказались на психологическом состоянии игроков, но стоит учесть, что соперники были крайне сильными, и в этом контексте результаты можно воспринимать как частичное оправдание.

Тем не менее, несмотря на так называемую «черную полосу», подопечные Виктора Скрипника точно не собираются опускать руки. Напротив, команда готовится к важному матчу с «Оболонью», в котором ей нужна только победа для возвращения уверенности и поднятия настроя.

Стоит отметить, что один из лидеров «Зари» Петар Мичин отказался продлевать контракт с клубом, что также может повлиять на моральный климат в команде, но тренерский штаб настроен продолжать борьбу за высокие места в чемпионате.

Оболонь: Переменчивые результаты и проблемы в обороне

Для «Оболони» матч с «Карпатами» оставил смешанные впечатления. С одной стороны, команда имела множество моментов для того, чтобы забить, и, скорее всего, не заслужила поражения, с другой — два пропущенных гола, которые можно было бы избежать, оставляют много вопросов. Игроки «Оболони» сами отмечают, что им пришлось менять план игры после неудачного автогола. Главный тренер киевлян, Сергей Антоненко, признал, что ответственность за пропущенные голы в основном лежит на нем, ведь оба мяча были забиты с стандартных положений.

Сейчас у «Оболони» на очереди важный матч с «Зарей», против которой они не побеждали с ноября 2011 года. Киевляне будут стремиться прервать свою серию неудач и добиться исторической победы в этом противостоянии.

Статистика встреч

Команды встречались 13 раз. В 7 матчах победу одерживала «Заря», 4 победы на счету «Оболони», а 2 встречи завершились ничьей. Разница мячей — 18:15 в пользу «Зари». Последний матч между командами состоялся в феврале прошлого года, и «Заря» одержала победу со счетом 2:1. На гол Даниила Карася «мужики» ответили дублем Петара Мичина.

Прогноз на матч

Для обеих команд эта встреча очень важна, особенно для «Зари», которая не проигрывает «Оболони» почти 14 лет. Конечно, команда Скрипника захочет продолжить свою беспроигрышную серию. Ожидается, что в матче обе команды будут иметь голевые моменты, поэтому прогнозируем, что обе команды забьют (да).

Орієнтовні склади

Заря: Сапутин, Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо, Дришлюк, Попара, Саленко, Мичин, Слесар, Будковський

Оболонь: Федоровський, Шевченко, Дубко, Примак, Ломницький, Ильин, Нестеренко, Чех, Черненко, Устименко, Суханов

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Карпаты – Динамо.