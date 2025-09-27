Монтедземоло: И лучший гонщик не побеждает в одиночку

Лондонская премьера документального фильма о Луке ди Мотедземоло, бывшем президенте Ferrari, собрала множество знаковых персон из мира Формулы 1.

О новой работе британских режиссёров Кристофера Армстронга и Мэниша Панди мы рассказывали пару недель назад, но судя по масштабам презентации, которая прошла в четверг вечером в Лондоне в кинотеатре Everyman недалеко от Гайд-парка, именно это событие стало основной премьерой фильма Luca: Seeing Red.

Название можно перевести как «Лука: видение Красного», но, разумеется, его не надо понимать буквально, поскольку в его основе – английское идиоматическое выражение, которое означает проявление таких сильных эмоций как ярость и гнев.

Говорят, спорткаров Ferrari вокруг кинотеатра было запарковано больше, чем во время миланской премьеры, состоявшейся пару недель назад. Нескольких владельцев дорогих автомобилей лондонская полиция даже оштрафовала, но, как пишет Gazzetta dello Sport, эти маленькие неприятности не смогли испортить общее праздничное настроение.

Премьера прошла в зале на 175 мест, и все они были заполнены гостями, получившими особое приглашение. Среди них были Берни Экклстоун и Стефано Доменикали, бывший и нынешний главы менеджмента Формулы 1, а также руководители команд Андреа Стелла и Маттиа Бинотто, в своё время работавшие с ди Монтедземоло в Маранелло, Эдриан Ньюи, знаменитый гоночный конструктор, а также Лоуренс Стролл, владелец команды Aston Martin.

Наличествовали все внешние атрибуты яркого события из мира кино: красная ковровая дорожка, впечатляющих размером плакаты, постеры, баннеры и прочий декор.

Как объяснили на премьере создатели фильма, изначально его прокат планировался лишь в 14 кинотеатрах Великобритании, но поскольку билеты были раскуплены очень быстро, то это число было увеличено до 27.

Стоит процитировать слова героя фильма, Луки ди Монтедземоло, которые он сказал на премьере: «Если бы мне предстояло вернуться на работу в Ferrari завтра утром, у меня было бы совершенно чёткое понимание, каких людей назначить на те или иные должности, чтобы команда добилась успеха.

С моей точки зрения, Макс Ферстаппен – лучший гонщик, это однозначно, что он и продемонстрировал на недавней гонке в Баку в непростых условиях. Но даже самый лучший гонщик не может побеждать в одиночку. Если в своё время Энцо Феррари всегда говорил, что успех на 50% процентов зависит от гонщика и на 50% от машины, то сейчас от машины зависят все 80%. Поэтому команда должна продолжать работать и развиваться».

