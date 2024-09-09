Арвид Линдблад впервые сел за руль машины Формулы 1

В минувший уик-энд Red Bull Racing при поддержке Ford провела демонстрационные заезды в Хьюстоне.

Команда привезла в Техас на импровизированную трассу две машины – RB7, которую пилотировал Дэвид Култхард, и RB8 2012 года – её пилотировал участник молодёжной программы Red Bull Арвид Линдблад.

Для 17-летнего британца, который в 2024-м провёл дебютный сезон в Формуле 3 и занял четвёртое место в личном зачёте, это было первым опытом пилотирования машины Формулы 1. Примечательно, что машина Линдблада была выкрашена в цвета команды RB.

Арвид Линдблад: «Демонстрационные заезды Red Bull получились потрясающими, мне понравилась каждая минута. Я впервые сел за руль машины Формулы 1, поэтому не знал, чего ожидать. Я знал, что будет круто, но реальность превзошла всё, что я мог только представить!

Было здорово пилотировать RB8 и порадовать болельщиков в Хьюстоне. Потрясающая публика, и я никогда не забуду этот день. И я точно не забуду тот момент, когда в конце шоу мы с Дэвидом вместе выехали на трассу».

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