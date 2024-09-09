«Он побеждал украинца...» Лерена назвал триумфатора реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Боксер Кевин Лерена поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Лерена является спарринг-партнером Тайсона.

«Тайсон – опытный боксер. Он знает, как победить Усика. Первой бой состоял из двух частей, в первой Тайсон показывал замечательные вещи, побеждал украинца и находил его своими апперкотами. Во второй части боя он получил удар с левой, который выбил его из колеи.

Я думаю, что Тайсон победит в реванше. Я его поддерживаю, ему нужно сделать определенные коррективы и я уверен, что он победит», – сказал Лерена.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua