Джош Тейлор дебютирует в новом весе. Он не побеждает с 2022 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Джош Тейлор

25 мая в Глазго, Шотландия, состоится очередной бой бывшего абсолютного чемпиона мира Джоша Тейлора (19–2, 13 КО), которым он попытается вернуться в ринг победой. На этот раз в соперниках – Экоу Эссуман (21–1, 8 КО), который станет дебютным оппонентом для Тейлора в полусредней категории.

Едва ли не последний шанс для Джоша вернуться в ринг победой и получить новый шанс. Но получится ли это?

Тейлор не побеждает годами. На этот раз встретится с соперником, переживающим замечательный карьерный период.

Джош Тейлор обвалил свои акции абсолютного чемпиона мира сразу после завоевания такого статуса. Недаром говорят, что завоевать пояс или звание не так сложно, как его удержать.

В 2018 году шотландец победил Виктора Постола. После этого вошел в Суперсерию двумя победами над непобежденными боксерами Райаном Мартином и Иваном Баранчиком и дошел до финала. Там он встретился с еще одним непобежденным бойцом Реджисом Прогрейсом.

Поединок сложился классно. Тейлор уехал домой с огромной гематомой, но с победой и почти со всеми чемпионскими поясами. Ну, и о кубке Мохаммеда Али не будем забывать тоже.

Следующим стал тайский непобежденный боксер, которого Тейлор нокаутировал, и, наконец, поединок за абсолютное чемпионство. За абсолют Джош дрался в 2021 году против Хосе Карлоса Рамиреса – нанес тому первое поражение в карьере. Примечательно, что Рамирес вообще ничего не смог придумать против этого оппонента, по ходу отправляясь в нокдауны.

Getty Images/Global Images Ukraine.

А потом все закончилось. Противостояние против Джека Кэттеролла в 2022 году уже выглядело плохо. Тейлор почему-то не успевал за соперником, как будто потерял силы и мотивацию хоть что-то делать и как-то работать. Поединок проходил в Глазго, как и следующий, а Джош победил очень близко. После чего не побеждал.

Далее произошла потеря титулов из-за нежелания защищать их и соответствовать требованиям организаций. А после этого проиграл и последний пояс, который остался на руках, – WBO. Его забрал у Тейлора Теофимо Лопес, который просто страшно перебоксировал шотландца.

Возвращение тоже не сложилось. Реванш против Кэттеролла сразу выглядел, как противоречивая идея, поэтому во второй раз Джеку было еще проще. Кэттеролл победил, и с тех пор Тейлор в ринг не выходил. И не побеждал – аж с 2022 года.

В то же время довольно долго Джош рассказывает о весе. Еще до встречи с Теофимо и до потери титулов, которые предоставляли ему статус абсолютного чемпиона мира, шотландец рассказывал о том, что ему хотелось бы попробовать себя в полусредней категории. Тогда еще его интересовало противостояние против Теренса Кроуфорда, который как раз стал абсолютом. Встреча двух действующих абсолютов, столкновение стилей.

Переход все же произойдет, но не тогда и не при тех условиях, на которые когда-то рассчитывал Тейлор. Эссуман – не Кроуфорд, но и шотландец – не тот, что раньше.

Getty Images/Global Images Ukraine.

В первый и в последний раз Экоу проиграл в 2023 году – в бою против Гарри Скарффа, который боксировал с украинцем Кареном Чухаджяном. Все остальные противостояния Эссуман выиграл и, как на 36 лет, является крайне активным бойцом. Проводит по несколько поединков в год, в 2024-м победил двух непобежденных бойцов и наносит немало ударов – гораздо более активный в этом плане боксер, чем Тейлор.

Поэтому дебют в новой категории для Тейлора интересен. Вообще непонятно, чего от него ожидать. Несмотря на то, что с 2022 года он не проигрывает, а в ринге против Теофимо Лопеса получил скорее разгром, чем близкое поражение, дальше Джош не был провальным.

Например, в ринге против Кэттеролла Тейлор в целом выглядел хорошо. Да, не успевал за соперником, проигрывал эпизоды и раунды. Однако это не было ужасно.

Возможно, дело действительно в весе. Конечно, не все проблемы в этом, но часть действительно можно локализовать просто более удобной весовой категорией. Как раз это противостояние должно ответить на вопрос: есть ли еще что-то в нынешнем Тейлоре, что можно вернуть из прошлого?

Кто фаворит?

У букмекеров фаворитом является Тейлор. На бывшего абсолютного чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.28. На Эссумана – с коэффициентом 3.70.

Это – логичный выбор, но Джош не обязательно победит. Логичный, потому что он – более разносторонний боксер с большим опытом, более серьезными победами и статусом. А еще потому, что он будет боксировать дома, где даже близкий бой против Кэттеролла отдали ему.

Однако Эссуман может победить. Он – сильный боксер, имеет крайне неплохие навыки. Наносит немало ударов, давит, заставляет соперников отступать и ошибаться. А еще он привык боксировать в полусредней категории, в отличие от Тейлора. Идет на серии побед, в отличие от оппонента. И в 36 лет имеет отличный шанс в конце карьеры хорошо заработать и одержать громкую победу.

Чего же ждать от Тейлора – главная интрига. Быстрый на ногах и точный Джош должен разбирать такого оппонента. Однако в последний раз мы видели такого шотландца в 2021 году. После того он постоянно не может выжать из себя максимум и разобраться с соперником.

Или же, возможно, это и есть его максимум. И 25 мая мы, наконец, получим окончательный ответ.

sport.ua