Макс Ферстаппен не проявил интереса к показу фильма F1

Макс Ферстаппен не проявил интереса к предпремьерному показу нового фильма F1, который специально для гонщиков чемпионата был организован в Монако накануне Гран При.

Официальная премьера запланирована на конец июня, интерес к фильму велик, прежде всего потому, что к его созданию были привлечены весьма серьёзные силы, достаточно упомянуть Брэда Питта, сыгравшего главную роль, и Льюиса Хэмилтона, который выступал в качестве одного из продюсеров, а также консультировал съёмочную бригаду.

На просмотр фильма в среду вечером собрались почти все гонщики – там не было только Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена. Про канадского гонщика Aston Martin европейская пресса ничего не сообщает, а вот причина отсутствия четырёхкратного чемпиона мира известна: у него нашлись более важные дела.

В это время он оставался дома и в режиме онлайн участвовал в очередной виртуальной гонке, в том числе демонстрировал новый руль для своего симулятора. Любопытная подробность: Макс участвовал во вчерашней гонке как Франц Херманн – под этим псевдонимом он не так давно в своё удовольствие покатался по «Северной петле» Нюрбургринга на Ferrari 296 GT3.

Кстати, на это по-своему обратил внимание Даниэль Риккардо, который в последнее время не столь активен в социальных сетях, как раньше. Но на этот раз не смог отказать себе в удовольствии повеселиться: он поделился коротким видео, снятым в кабине трактора, на котором бывший гонщик Формулы 1 медленно едет по грунтовой дорожке в окрестностях своей австралийской фермы. Подпись предельно короткая, и выглядит она вот как: Frank Hermann.

Это не ошибка. Даниэль, пародируя видеозапись, сделанную бортовой камерой Ferrari Макса на Нюрбургринге, подписался именно так. Причём Ферстаппен был одним из первых, кто поставил под этой пародией множество хохочущих смайликов.

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