Стал известен обладатель Кубка конструкторов Формулы-1 2024 года

В Абу-Даби прошла гонка Формулы-1, которая закрыла сезон 2024-го года. Лучшим в гонке стал пилот Макларена Ландо Норрис, опередивший гонщиков Феррари Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
Кубок конструкторов в итоге достался Макларен, которым удалось удержать отрыв от Феррари. Этот титул стал для команды первый с 1998 года, а вот Феррари продлила серию без чемпионств, которая длится с 2008 года.
Кубок конструкторов
1. Макларен – 666
2. Феррари – 652
3. Ред Булл – 589
4. Мерседес – 468
5. Астон Мартин – 94
6. Альпин – 65
7. Хаас – 58
8. РБ – 46
9. Уильямс – 17
10. Заубер – 4