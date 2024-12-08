Стал известен обладатель Кубка конструкторов Формулы-1 2024 года

В Абу-Даби прошла гонка Формулы-1, которая закрыла сезон 2024-го года. Лучшим в гонке стал пилот Макларена Ландо Норрис, опередивший гонщиков Феррари Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.

Кубок конструкторов в итоге достался Макларен, которым удалось удержать отрыв от Феррари. Этот титул стал для команды первый с 1998 года, а вот Феррари продлила серию без чемпионств, которая длится с 2008 года.

Кубок конструкторов

1. Макларен – 666

2. Феррари – 652

3. Ред Булл – 589

4. Мерседес – 468

5. Астон Мартин – 94

6. Альпин – 65

7. Хаас – 58

8. РБ – 46

9. Уильямс – 17

10. Заубер – 4