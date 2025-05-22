Женева. Джокович прервал свою серию поражений и выиграл первый матч в сезоне на грунте, Фритц и Хуркач встретятся в четвертьфинале

На соревнованиях АТР 250 в Швейцарии известны все участники 1/4 финала



Женева, Швейцария • 18-24 мая • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 1) – Кантен Алис (Франция) 6:4, 7:6(5)

Хуберт Хуркач (Польша, 6) – Артур Риндеркнех (Франция) 6:4, 6:1

Карен Хачанов (-, 4) – Кей Нишикори (Япония) 7:5, 2:5 отказ

Себастьян Офнер (Австрия, Q) – Нуну Боржеш (Португалия) 7:6(2), 7:6(4)

Алексей Попырин (Австралия, 5) – Джейкоб Фернли (Великобритания) 6:4, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания, Q) – Томаш Махач (Чехия, 3) 3:6, 6:2, 4:3 отказ

Маттео Арнальди (Италия, 8) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:3, 7:6(3)

Новак Джокович (Сербия, 2) – Мартон Фучович (Венгрия) 6:2, 6:3

• Лидер посева Тэйлор Фритц за 1,5 часа выиграл свой стартовый матч в Женеве. В американский теннисист сыграет против поляка Хуберта Хуркача, которого обыграл в этом году на United Cup (общий счет их очного противостояния 4-1 в пользу Фритца).

• Новак Джокович провел шестой поединок против Мартона Фучовича и шестой раз его победил. Сербский теннисист прервал серию из трех поражений и одержал первую победу в сезоне на грунте. В четвертьфинале Джокович сыграет против итальянца Маттео Арнальди, которому проиграл несколько недель назад в Мадриде.

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