Швейцария – Австрия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею

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22 мая на чемпионате мира состоятся четвертьфиналы, в одном из них сыграют Швейцария – Австрия. Начало игры запланировано на 17:20 по киевскому времени.

Швейцария

От швейцарцев ждали высоких результатов, все-таки они действующие вице-чемпионы мира. В первом матче команда проиграла в упорной борьбе действующим чемпионам мира в овертайме, чехам – 4:5. Далее удалось одержать шесть побед подряд, сначала обыграли Данию – 5:2, а потом и сильных американцев – 3:0.

Германию одолели со счетом 5:1, а потом справились с норвежцами – 3:0. Большой разгром Швейцария устроила новичку Венгрии – 10:0, в последнем матче удалось обыграть мотивированных казахов со счетом 4:1. Такая эффектная серия позволила выиграть свою группу, а в четвертьфинале получить сравнительно удобного соперника.

Австрия

Для Австрии даже выход в четвертьфинал уже хороший результат. На групповом этапе команда уступала только топ-сборным, при этом смогла обыграть середняков, что и позволило занять четвертую строчку.

Старт турнира был тяжелым, уступили финнам – 1:2, а потом шведам 2:4, на фоне таких серьезных соперников выглядели достойно. Свою первую победу австрийцы одержали только в серии буллитов над словаками, после 2:2 в основное время. После этого снова проиграли, на этот раз канадцам со счетом 1:5. Австрийцы смогли выдать мощный финиш, одолели Францию со счетом 5:2, а потом словенцев, снова была серия буллитов.

Судьба четвертого места определялась в последнем туре в битве с прямым конкурентом Латвией, которого удалось обыграть со счетом 6:1.

Личные встречи

На прошлом чемпионате мира команды играли между собой на групповом этапе, в зрелищной зарубе швейцарцы одержали победу со счетом 6:5. В той встрече победная шайба была закинута на последней минуте третьего периода.

Прогноз

Швейцарцы безоговорочные фавориты этой пары, но Австрия не должна выглядеть безнадежно в этом четвертьфинале.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Швейцарии – 1,15, ничья – 9,03, победа Австрии – 11,01. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Австрийцев уже все отправляют домой, они действительно уступают в классе, но я поставлю на успех андердога с форой +3 шайбы за 1,68.

Прогноз Sport.ua

Швейцария 22.05.2025 –

17:20

Австрия Фора Австрии (+3)

1.68 Сделать ставку

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