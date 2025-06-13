Муслимов завоевал вакантные титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine

WBC Ukraine. Рамазан Муслимов (в центре)

11 июня в Киеве (Украина) состоялся вечер бокса, приуроченный ко дню рождения легенды украинского спорта, президента Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялова.

В главном событии шоу сошлись представители тяжёлого веса (до 90,7 кг) – Рамазан Муслимов (6–0, 5 КО) и Алексей Жук (4–4, 2 КО), которые разыграли вакантные титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine.

Зрители увидели напряжённое и зрелищное противостояние, в ходе которого инициатива постоянно переходила от одного боксера к другому.

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали победу Муслимова, который стал обладателем двух вакантных поясов. Рамазан одержал седьмую победу на профессиональном ринге и продолжает идти без поражений.

Рамазан Муслимов (Украина) – Алексей Жук (Украина) – UD 10 (97–93, 97–93, 96–94)

sport.ua