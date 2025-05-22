Цунода: Я далёк от понимания пределов возможностей RB21

В четверг в Монако Юки Цунода вспоминал свою аварию в квалификации Гран При Эмилии-Романьи. Гонщик Red Bull Racing объяснил вылет за пределы трассы тем, что ещё не до конца понимает машину RB21, и как изменение настроек влияет на её поведение.

Юки Цунода: «Может быть, та авария показала, насколько я далёк от понимания пределов возможностей машины. Честно говоря, этого не произошло, если бы понимал машину. За рулём Racing Bulls этой аварии не было бы.

Я просто атаковал сильнее, чем можно было бы. По-моему, у меня не было подобных аварий с 2022 года. Мне просто не хватает понимания того, как машина себя ведёт с теми или иными настройками.

На ту попытку я выехал с совершенно новыми настройками, и поведение машины изменилось сильнее, чем я предполагал. В Racing Bulls, когда я менял настройки, поведение машины не менялось настолько сильно».

Юки добавил, что из-за аварии у Red Bull Racing нет в нужном количестве новинок, поэтому в ближайших гонках его машина будет отличаться от машины напарника Макса Ферстаппена.

«После произошедшего в Имоле я не знаю, как будут распределяться различные компоненты машины, – продолжил Цунода. – Не думаю, что у меня будет машина полностью такой же спецификации, как у Макса. В любом случае я отстаю, но в этом моя вина. Думаю, пройдёт ещё какое-то время, прежде чем у меня будет точно такая же машина, как у него».

Источник